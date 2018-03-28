“مؤسسة النقد” تعتمد نظام إصدار سندات جديد باستخدام “بلومبرغ”

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أتمت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بنجاح مشروع تطوير منصة طرح أذونات ومرابحات ساما (منصة ساما الالكترونية) باستخدام نظام مزادات بلومبرغ. والذي من شأنه تسهيل مشاركة المصارف المحلية والدولية العاملة في المملكة في السوق الرئيسية للأذونات والمرابحات. حيث انتهت مؤسسة النقد العربي السعودي من إصدارها الأول من خلال النظام الجديد.

وقال د.أحمد بن الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي : “إن تطوير المنصة يعد جزءاً من دور مؤسسة النقد العربي السعودي في تنفيذ برنامج تعزيز حوكمة العمل بما يتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030. كما أن تحسين طروحات أدوات إدارة السيولة يشكل خطوة مهمة نحو تطوير عملية تسعير أذونات ومرابحات ساما إلى ما هو أنسب ومتبع عالمياً مما يسهم في رفع مستوى سوق الدين وإدارة السيولة بالمملكة العربية السعودية، وذلك عبر المنصة الإلكترونية”

وفي هذا السياق، قال نيكولاس بين، رئيس منتجات تداول الدخل الثابت في بلومبرغ: “يسعدنا العمل مع مؤسسة النقد العربي السعودي على نظامها الجديد لإصدار السندات، حيث توفر حلول بلومبرغ طريقة مثلى وفعالة من حيث التكلفة وآمنة لإدارة العمليات للأسواق الرئيسية للمُصدرين الذين سيضطرون خلاف ذلك إلى القيام بعملية يدوية، أو لبناء وتنفيذ حلولهم الخاصة بهم.”

ويسمح نظام مزادات بلومبرغ والذي يعتبر حلاً متطوراً للمزاد متكاملَ الإدارة للجهات الحكومية والمؤسسات المالية بإجراء مناقصات مزاداتهم إلكترونيا مع المتعاملين الذين يمكنهم تتبع المزادات وإدخال العطاءات عبر منصة ” بلومبرغ بروفيشنال”. ويعد النظام جزءاً من عروض مزادات متعددة الأصول في بلومبرغ تتكامل تماماً مع البيانات والأخبار والتحليلات وأدوات الاتصالات المتاحة على المنصة.