احدث الأخبار

“مؤسسة النقد” تعتمد نظام إصدار سندات جديد باستخدام “بلومبرغ”
أبرز المواد
 بلدية عنك تنفذ 188 زيارة وجولة على المنشآت الغذائية وتنقل 1200م3 من الأنقاض خلال الشهر الماضي
المنطقة الشرقية
 القصيم تحتفي بـ”أبو الفنون” في يومه العالمي تعزيزاً لتوهجه
منطقة القصيم
 بلدية الجبيل: تطبيق استخدام كاميرات المراقبة داخل مسلخ المحافظة
المنطقة الشرقية
 جمعية تحفيظ القرآن بالشرقية : 693 طفلاً يلتحقون بمراكز “القارئ الصغير”
المنطقة الشرقية
 أمين الشرقية : نسعى الى إقامة وتنسيق برامج مستقبلية حول أهمية السلامة المرورية لدى المرأة
المنطقة الشرقية
 مجمع الفتح التعليمي بمحافظة رجال ألمع يحصل على شهادة الآيزو ومدير التعليم يشيد بالمنجز
منطقة عسير
 تعليم جازان يكرم الطلاب الفائزين بمسابقة الأمير محمد بن ناصر لحفظ القرآن لذوي الإعاقة
منطقة جازان
 مدير جامعة نجران: استهداف المملكة بالصواريخ يؤكد إرهاب المليشيا الانقلابية ومن يدعمها
منطقة نجران
 استئصال ورم رحمي ينهي معاناة مريضة في نجران
منطقة نجران
 جامعة نجران تعلن بدء التسجيل في الدورات المصاحبة ليوم المهنة عبر الموقع الإلكتروني
منطقة نجران
 أمير نجران يبارك تسمية القاسمي رئيسًا للمحكمة الجزائية
منطقة نجران
قائد القوات الجوية يهني منسوبي القوات باحتساب الخدمة الإضافية

قائد القوات الجوية يهني منسوبي القوات باحتساب الخدمة الإضافية

منوعات
فيديو مروّع يهز المغرب.. شاب يغتصب فتاة في الشارع

فيديو مروّع يهز المغرب.. شاب يغتصب فتاة في الشارع

أبرز المواد
في ازدواجية عجيبة.. نظام قطر يدين صواريخ الحوثيين وإعلامه يحتفي لها

في ازدواجية عجيبة.. نظام قطر يدين صواريخ الحوثيين وإعلامه يحتفي لها

أبرز المواد
عملية استباقية تطيح بمخطط خارجي يهدف لزعزعة الأمن وإثارة الفوضى بالمملكة

عملية استباقية تطيح بمخطط خارجي يهدف لزعزعة الأمن وإثارة الفوضى بالمملكة

أبرز المواد

“مؤسسة النقد” تعتمد نظام إصدار سندات جديد باستخدام “بلومبرغ”

“مؤسسة النقد” تعتمد نظام إصدار سندات جديد باستخدام “بلومبرغ”
http://almnatiq.net/?p=558133
المناطق_الرياض

أتمت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بنجاح مشروع تطوير منصة طرح أذونات ومرابحات ساما (منصة ساما الالكترونية) باستخدام نظام مزادات بلومبرغ. والذي من شأنه تسهيل مشاركة المصارف المحلية والدولية العاملة في المملكة في السوق الرئيسية للأذونات والمرابحات. حيث انتهت مؤسسة النقد العربي السعودي من إصدارها الأول من خلال النظام الجديد.

وقال د.أحمد بن الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي : “إن تطوير المنصة يعد جزءاً من دور مؤسسة النقد العربي السعودي في تنفيذ برنامج تعزيز حوكمة العمل بما يتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030. كما أن تحسين طروحات أدوات إدارة السيولة يشكل خطوة مهمة نحو تطوير عملية تسعير أذونات ومرابحات ساما إلى ما هو أنسب ومتبع عالمياً مما يسهم في رفع مستوى سوق الدين وإدارة السيولة بالمملكة العربية السعودية، وذلك عبر المنصة الإلكترونية”

وفي هذا السياق، قال نيكولاس بين، رئيس منتجات تداول الدخل الثابت في بلومبرغ: “يسعدنا العمل مع مؤسسة النقد العربي السعودي على نظامها الجديد لإصدار السندات، حيث توفر حلول بلومبرغ طريقة مثلى وفعالة من حيث التكلفة وآمنة لإدارة العمليات للأسواق الرئيسية للمُصدرين الذين سيضطرون خلاف ذلك إلى القيام بعملية يدوية، أو لبناء وتنفيذ حلولهم الخاصة بهم.”

ويسمح نظام مزادات بلومبرغ والذي يعتبر حلاً متطوراً للمزاد متكاملَ الإدارة للجهات الحكومية والمؤسسات المالية بإجراء مناقصات مزاداتهم إلكترونيا مع المتعاملين الذين يمكنهم تتبع المزادات وإدخال العطاءات عبر منصة ” بلومبرغ بروفيشنال”. ويعد النظام جزءاً من عروض مزادات متعددة الأصول في بلومبرغ تتكامل تماماً مع البيانات والأخبار والتحليلات وأدوات الاتصالات المتاحة على المنصة.

روابط ذات صلة

بتقارب المملكة والعراق.. هل تسحب الرياض بساط الرشيد من تحت أقدام الملالي؟

بتقارب المملكة والعراق.. هل تسحب الرياض بساط الرشيد من تحت أقدام الملالي؟
استئصال فكر الإخوان من المدارس.. خطة طموحة لم تتحدد ملامحها بعد ؟

استئصال فكر الإخوان من المدارس.. خطة طموحة لم تتحدد ملامحها بعد ؟
فتح التدريب على وظائف تشغيل الخطوط الحديدية.. والراتب 6 آلاف ريال

فتح التدريب على وظائف تشغيل الخطوط الحديدية.. والراتب 6 آلاف ريال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*