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القصيم تحتفي بـ”أبو الفنون” في يومه العالمي تعزيزاً لتوهجه

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المناطق / بريدة

احتفى فرع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة القصيم باليوم العالمي للمسرح مساء الثلاثاء ، في المركز الثقافي بمدينة بريدة بحضور عدداً كبير من المثقفين والفنانين والمسرحيين والمهتمين بالشأن المسرحي ، تزامناً مع الاحتفاء باليوم العالمي للمسرح والذي يوافق 27 مارس من كل عام ويهدف إلى إبراز دور المسرح في رقي وثقافة الأمم وحضارتها بوصفه أبو الفنون.

وفي بداية الحفل شاهد الحضور عرضاً مرئياً يحكي عن مسيرة الجمعية وإنجازاتها ومشاركاتها الداخلية والخارجية ، كما تم عرض لقطات عن المسرحيات التي نفذتها الجمعية ، وما تحقق من تنفيذ العديد من البرامج والدورات والمشاركات المختلفة.

بعدها ألقى مدير عام جمعية الثقافة والفنون بالقصيم عبدالله الحمد الزيد كلمة قدم في مستهلها الشكر والتقدير لكافة الحضور ، لافتاً إلى أن الجمعية دأبت على الاحتفاء بهذه المناسبة العالمية تزامناً مع دول العالم ، وتأكيداً على أهمية المسرح وتعزيز دوره ورسالته ، إيماناً من الجمعية لرعايتها كافة الفنون وأشكال الإبداع من تشكيل وسينما ومسرح وتراث شعبي.

كما ألقى رئيس لجنة المسرح بالجمعية عبدالله المقرن كلمة أكد فيها على أهمية الاحتفال باليوم العالمي للمسرح ، منوهاً بدور جمعية الثقافة والفنون بالقصيم في الاهتمام بالمسرح وتشجيع المبدعين فيه.

عقب ذلك كرم مدير الجمعية المدراء السابقين للجمعية في لمسة وفاء وعرفان من الجمعية بما قدموه للجمعية وهم علي الخليفة ، عبدالله الوابلي ، عبدالرحمن الجارالله ، سليمان الفايز ، كما تم تكريم الفنانيين والممثلين المنتمين للجمعية نظير منجزاتهم الفنية التي أسهمت في بروز المسرح في القصيم ، كما تم تكريم بعض المساهمين في أنشطة الجمعية ، والفائز بمسابقة المواهب عبدالوهاب الرسيني.

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