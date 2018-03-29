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وأخيرا .. قتل الإرهابي أبو داود

وأخيرا .. قتل الإرهابي أبو داود
http://almnatiq.net/?p=558160
المناطق - وكالات

قتل القيادي البارز في تنظيم القاعدة موسى أبو داود، في غارة للقوات الأمريكية في ليبيا مطلع الأسبوع. فمن هو هذا الإرهابي، وما طبيعة الدور الذي لعبه في تجنيد مسلحين للتنظيم وشن هجمات ضد قوات الأمن في تونس والجزائر؟

وكانت قوات أميركية قد شنت الغارة في منطقة أوباري، على بعد نحو ألف كلم جنوبي طرابلس السبت الماضي، مسفرة عن مقتل “اثنين من إرهابيي القاعدة أحدهما موسى أبو داود، المسؤول البارز في القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”.

وجاء في بيان لقيادة القوات الأميركية في أفريقيا: “أبو داود كان يدرب مجندي تنظيم القاعدة في ليبيا لشن عمليات هجومية في المنطقة، ووفر دعما لوجستيا مهما وتمويلا للأسلحة ما مكن التنظيم من تهديد ومهاجمة مصالح أميركية وغربية في المنطقة”.

ويعرف موسى داود أيضا بموسى بورحلة، وقد ولد في الجزائر في الفترة ما بين 1958 و1960، وانخرط في أعمال إرهابية منذ عام 1992 كعضو في “الجماعة السلفية للدعوة والقتال”، التي انطلقت من الجزائر وتحول اسمها لاحقا إلى “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”، وقد وضعته الولايات المتحدة على لائحة الإرهابيين المطلوبين.

وعام 2012، تم تعيين أبو داود قائدا “للمنطقة الجنوبية للقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”، التي تشمل الجزائر وتونس، وفق ما ذكر موقع “مشروع مكافحة التطرف”.

وفي فبراير 2013، قاد أبو داود مهمة في تونس، لتجنيد عناصر جديدة في التنظيم المتشدد، وتدريبهم على استخدام السلاح. كما نظم هجوما على ثكنات عسكرية في خنشلة بالجزائر، أدى إلى إصابة عدد من الجنود.

وفي يوليو 2013، نظم هجوما على دورية عسكرية تونسية في جبل الشعانبي، مما أدى إلى مقتل 9 جنود.

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