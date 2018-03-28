الأمير خالد الفيصل: خادم الحرمين الشريفين قدوة للبلاد والعروبة والمسلمين

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اكد الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين امير منطقة مكة المكرمة, ان شخصية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز, تعتبر قدوه لهذه البلاد وللعروبه وللمسلمين.

وقال الأمير خالد الفيصل, خلال حفل تكريم الفائزين بجوائز ملتقى مكة الثقافي ” كيف نكون قدوة؟”, بمقر الامارة امس:”بإسمكم جميعاً أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان لسيدي خادم الحرمين الشريفين الذي سهل لنا الطريق لنظهر ابداعات هذا الوطن العزيز, فشخصية سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز, تعتبر بالنسبة لنا جميعاً شخصية قدوه لهذه البلاد وللعروبه وللمسلمين أجمعين”.

وأضاف خالد الفيصل:”نشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين كل الجهد الذي يبذل داخل المملكه حتى أصبحت ولله الحمد ملتقى انظار العالم, وعندما يراد مشاهدة الجهود التنموية التي تطبق في هذه المنطقة وفي هذه الجهة من العالم التي يُنظر اليها أبناء البشرية جميعا على أساس أنه قبلة المسلمين، والحمدلله على مايسر لنا من سبل نعتز بها ومن نتائج نفاخر بها، فهنيئا لنا جميعاً بهذه القياده وعلى هذا الانجاز الكبير الذي يتحقق كل يوم في المملكه العربية السعودية”.

واشار مستشار خادم الحرمين الشريفين, نحن بحق أصبحنا نمثل القدوة للمسلمين بجميع أنحاء العالم وهذا هو المطلوب منا عندما كرمنا الله بأن نكون جوار بيته العتيق وأن نتشرُف بخدمة ضيوف الرحمن في كل عام وهنيئا لكم جميعاً بهذه المكانه وهنيئا لكم جميعا هذه الأعمال التي تشٌرف كل سعودي وكل عربي وكل مسلم.

واردف الأمير خالد الفيصل:” اتقدم بإسمي وباسم جهاز الاماره بالشكر والتقدير الى كل من ساهم ويساهم بهذا العمل الكبير معتزاً بما وصل إليه شعار “كيف نكون قدوة” داخل المملكه وخارجها حتى أصبح يتردد على مستوى دولي”.

وتابع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل:” أهنئكم بهذا النجاح الكبير وبهذا المشروع الذي رأيتم أن يستمر للعام الثاني لهذا العام، وأرجو من الله أن يجعل من هذا الشعار كل الخير والبركة لابناء هذه المنطقه وللمملكه العربية السعودية بشكل عام”.

بعدها اعلن معالي الدكتور سعد مارق مستشار صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل, أسماء الفائزون بجوائز ملتقى مكة الثقافي 1439هـ, وجاءت بالترتيب التالي:

اولاً : الفائزون بجائزة شخصية العام

الاول – صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيزمحافظ محافظة جدة.

الثاني- المهندس/ عبدالله بن مسعد الريمي مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

الثالث – العميد/ سليمان بن عبدالله الزكري مدير مرور محافظة جدة.

الرابع – الأستاذة/ سارة بنت عبدالله بغدادي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة.

ثانياً: الفائزون بجوائز المبادرات المؤسسية

الأول: مبادرة الحديقة الثقافية لامانة محافظة جدة

الثاني: مبادرة الحي القدوة لجامعة الملك عبدالعزيز

الثالث: مبادرة منازلنا عنوان السلامة القطاع الغربي بالشركة السعودية للكهرباء

الثالث مكرر: مبادرة واعي لادارة تعليم محافظة القنفذة

ثالثا: الفائزون بجوائز الإبداع بالمحافظات:

الأول: محافظة تربة بمبادرة بقدواتنا تتطور مجتمعاتنا

الثاني: محافظة الليث مبادرة معالم الليث

الثالث: محافظة رابغ مبادرة رابغ أجمل

الثالث مكرر: محافظة الجموم بمبادرة حـاضر

رابعاً: الفائزون بجوائز التطبيقات الالكترونية

وحصل على المركز الأول, تطبيق نظام السلامة في الباصات المدرسية, ليسرا سميح ابو عبدالله, والتطبيق الثاني تعليم الحروف العربية بتقنية الواقع المعزز, لسارة عبدالرحمن الحربي, اما التطبيق الفائز الثالث, عيون, لغَيثان حسن الزهراني.

من جهته قال الدكتور الحسن يحيى المناخرة المدير التنفيذي لملتقى مكة الثقافي ” كيف نكون قدوة؟”:” اجتمعنا ثانية في يوم من أيام القدوة، بعد أن توفرت لنا تجربة، وأصبح لنا شركاء، يتقاسمو معنا تحمل المسؤولية في رسم الخطط والمشاركة في تفعيلها، فجاءت النسخة الثانية لملتقى مكة الثقافي أكثر تطويراً وأعمق أثراً, ويسرنا في يوم الحصاد هذا أن نحتفل بإعلان الفائزين في جوائز ملتقى مكة الثقافي في دورته الثانية تحت شعار “كيف نكون قدوة؟”

وقال, إنه لأمر في غاية الأهمية أن يحتضن ملتقى مكة الثقافي كل الأفكار الخلاقة والجهود الايجابية لتكون إمارة منطقة مكة المكرمة، حاضناً للقيم وميداناً للاستثمار في الإنسان، واقتصاديات المعرفة وتطوير الخدمات, وعرض بعدها الفيلم الموجز عن أعمال وجوائز الملتقى.

واضاف, كانت لنا تجربة العام الماضي ، تبعها تطوير للأداء ومراجعة للمعايير وتحسين للمنتج والمخرجات, وصاحبتها رؤية ثاقبة من مستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل, في اضافة بعض فروع للجوائز, ولعل جائزة الإبداع في المحافظات تمثل نقلة نوعية وفريدة في تاريخ صناعة المبادرات في المنطقة، ترتب عليها مشاركة جهات وأفراد، أتاح لهم مستشار خادم الحرمين الشريفين, فرصة لم تكن متوفرة من قبل، ولعلنا نستذكر مقولة الأمير خالد الفيصل: “الإنسان السعودي مبدع متى ما أعطي الفرصة”، ورغم تفاوت الامكانات هنا وهناك، فإن المخرجات فاقت التوقعات، واكتشفنا ثراء المنطقة بالقدرات الفاعلة المخلصة الذين اصبحوا شركاء فاعلين في مسيرة ملتقى مكة الثقافي، ونحن على يقين من أن تلك المبادرات قد لامست جوهر الهدف المتمثل في بناء الإنسان وتنمية المكان.