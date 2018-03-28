دورة مهارات بناء فريق العمل بتقني الباحة

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انطقت بمقر الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة دورة مهارات بناء فريق العمل لعدد 24 متدرباً بالتنسيق مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية ببني ظبيان والتي تستمر لمدة 5 أيام يحصل المتدرب في نهاية البرنامج على شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ينفذها ويشرف عليها مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالإدارة.

وأوضح مدير مركز خدمة المجتمع والتدريب بالإدارة جعبدالله بن صالح الغامدي أن هذه الدورة تهدف إلى تعميق مفهوم مهارات بناء فريق العمل عبر عدة محاور تشمل : مفهوم وأهمية فريق العمل ، وكيفية التخطيط لبناء الفريق ، كما تتناول الدورة سمات الفريق الفعال و مهامه والمعوقات التي تواجه فريق العمل ، مشيداً بتميز مدرب الدورة الدكتور / سفر الحلي في تنفيذ الدورة ومنسق الدورة سعيد عبدالخالق بنه الغامدي. مشيرا إلى أن هذه البرامج معتمدة ومصنفة من قبل وزارة الخدمة المدنية، حيث تم تصميم تلك البرامج لتلبية احتياجات سوق العمل ومنوهاً إلى أنه بإمكان الجهات الحكومية والخاصة وأبناء وبنات الوطن الراغبين في الالتحاق والاستفادة من هذه البرامج وغيرها الاطلاع على الموقع الإلكتروني للمركز على الرابط http://ctc.tvtc.gov.sa

من جهته أوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني خالد بن شخص الغامدي أن هذه الدورات التدريبية تواكب الرؤية (2030) وتفتح المجال للعمل على التطوير والاستفادة من إمكانيات الإدارة التدريبية للاستثمار في برامج دعم وتدريب وتأهيل الكوادر الوظيفية في برامج متنوعة مستمرة على مدار العام في ظل توجيهات معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد وبمتابعة واشراف النائب للتدريب الدكتور راشد بن محمد الزهراني.