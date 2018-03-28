سياح أجانب يزورون الأماكن الأثرية والتاريخية بنجران

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زار فريق من السياح الأجانب يوم أمس الأماكن الأثرية والتاريخية بمنطقة نجران ، وشملت زيارة الفريق موقع الأخدود الأثري والقصر التاريخي والاسواق الشعبية والتراثية ومواقع آبار حمى الأثرية والتاريخية والكثبان الرملية شرق مدينة نجران

واوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح بن محمد آل مريح ان أحد مكاتب الرحلات السياحية المعتمدة من قبل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قام بتنظيم رحلة سياحة لفريق من السياح الأجانب لزيارة بعض الإماكن الأثرية والتاريخية بمنطقة نجران

وابان ان الفريق قام بزيارة موقع الأخدود الأثري والقصر التاريخي والأسواق الشعبية والتراثية بالوسط التاريخي بحي أبا السعود بمدينة نجران ثم قام بزيارة مواقع آبار حمى الأثرية والتاريخية والكثبان الرملية شرق المنطقة ، ورافق الفريق الزائر المرشد السياحي المرخص من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني محمد ال مستنير حيث قام بتقديم شرحا مفصلا عن تلك الأماكن الاثرية والتاريخية وماتحتويه من نقوش ورسومات أثرية وتاريخية وعن أهميتها التاريخية وماتشكله من ارث تاريخي لهذا الوطن الغالي ، وتناول الفريق وجبة الغداء على اصناف متعددة من الأكلات الشعبية التي تشتهر بها المنطقة في أحد المطاعم الشعبية

وقدم ال مريح شكره وتقديره لكافة الجهات التي تدعم النشاط السياحي من القطاع العام والخاص بالمنطقة وذلك لما له من الأثر الطيب في تنمية القطاع السياحي الذي يعد من أهم المقومات الأقتصادية لهذا الوطن المعطاء