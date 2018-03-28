أمير الشمالية يضع حجر الأساس لمشاريع المياه والصرف الصحي بالمنطقة بأكثر من 152 مليون ريال

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http://almnatiq.net/?p=558201
المناطق_خالد الضبيبي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتب سموه بالإمارة اليوم ، معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي يرافقه وكلاء الوزارة ومدراء الفروع بالمنطقة الذي يزور المنطقة حالياً.
ورحب سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة والوفد المرافق متمنياً لهم التوفيق في المهام الموكلة إليهم خلال الزيارة .
ووضع سموه خلال اللقاء حجر الأساس إلكترونيا لمشاريع مياه وصرف صحي بالمنطقة بقيمة 152,358,078 ريالا , شملت توريد وتركيب وحدات غاطسة كهربائية وتنفيذ شبكات للصرف الصحي بمدينة عرعر (المرحلة الخامسة ) وتوسعة شبكة مياه عرعر (المرحلة السادسة )وربط برج مياه عرعر بالخزانات الاستراتيجية والحي الإداري مع محطة الضخ وتوسعة شبكات المياه بمحافظة العويقيلة وتطوير محطة الضخ في حزم الجلاميد ،والاشراف على مشاريع المياه بالمنطقة .
وجرى خلال اللقاء بحث كافة الموضوعات ذات العلاقة بعمل الإدارات التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة , واستعراض الأعمال والمهام المناطة بالوزارة والمشروعات التابعة لها والسبل الكفيلة بتقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم بالمنطقة .
وأكد سموه أهمية تنمية الثروة الحيوانية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي تتركز على تحويل نقاط القوة كافة لعوامل دعم للاقتصاد الوطني ودعم اقتصاديات المناطق بما يعود على الوطن والمواطن بالفائدة بإذن الله .
وقال سموه : تمتاز الحدود الشمالية بمراعيها الشاسعة ومحمياتها الزراعية والحيوانية وتحتاج لتنمية القطاع الزراعي ليكون نشاطا بارزا في اقتصاديات المنطقة لتلبية الحاجات الاستهلاكية.
وأعرب معالي وزير البيئة والمياه والزراعة عن سعادته بزيارة المنطقة وما تجده الجهات التابعة للوزارة من متابعة مباشرة سمو أمير منطقة الحدود الشمالية , مؤكداً حرصه وكافة منسوبي الوزارة على تقديم كل ما فيه الخير والفائدة ويخدم الصالح العام .

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