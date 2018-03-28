العائد من الورد الطائفي غير منصف للمزارع.. وبرنامج تمويلي خاص لدعمهم

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أوضح نائب رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس غرفة الطائف د. سامي العبيدي ان العائد للمزارع غير منصف في الورد الطائفي، حيث ينقسم منتجو الورد الى ثلاثه أقسام مزارع ومزارع ومُصنع ومُصنع وبين ان العنصر المهم في هذه المعادله هو المزارع فهو أفقر جهه في هذه المعادله وأشار الى ان هذه السنه سوف يتم بيع الألف ورده ب ٤٠ريال حيث انه اذا يوجد لديك مزرعه مساحتها الف متر فإنه لايتجاوز العائد السنوي كمزارع ب ١٥٠٠٠ريال حيث يقرر ذلك المصنع اذا اشترى الورد وطالب د. العبيدي بإيجاد جهه أو مجلس حكومي ومن القطاع الخاص لدعم بقاء هذه الزراعه حتى يتم تطوير صناعتها ونوه خلال حديثه في برنامج معالي المواطن في حلقة خاصة عن الورد الطائفي الى انه ثبت ان منطقة جنوب الطائف صالحه لزراعة الورد وتكلفة الارض بها أقل مشيراً الى ان خصوصية الورد بزراعته تختلف عن اَي منتج زراعي اخر حيث ان الورد من سماته انه لايتم رعايته وسقياه إلا ٤٥يوم بالسنة أو شهرين تقريباً فاستهلاكه بالمياه معقول وقال ان مشكلة المياه بمناطق الشفا والهدا انه لايوجد بها مياه ووصول صهاريج المياه مكلف لانها مناطق مرتفعة بينما يوجد لدينا بالطائف مصدر لهذه المياه غير مكلف وهو وجود اكبر محطة تكرير مياه المعالجة الثلاثيه فهي تصلح لسقيا الورد ولَم يتم توريدها للمزارع وطالب بإقامة شركه أو جمعيه تقوم بعمل التسويق اللازم للورد وفتح مجالات من المواد التصنيعية من الورد مثل الصابون والشاي بالورد وغيرها وهو مطلوب على مستوى العالم وأشار الى ان بعض المزارعين والمصنعين يوجد لديهم مايقارب ٥٠٠توله من العام الماضي والذي قبله ولكن لايوجد لديهم منافذ لبيعها .. وقال د. العبيدي أن غرفة الطائف (الجهة المنظمة لمهرجان ورد الطائف 14) حرصت هذا العام على تنفيذ عدد من البرامج لدعم مُزارع الورد، الذي يعتبر الاساس في منتج الورد الطائفي، ولكنه للأسف الحلقة الأضعف، ومنها استحداث جائزة بقيمة 50 ألف ريال لأفضل مزرعة، وعقد اتفاقية مع بنك التنمية لدعم منتجي الورد، ويقل لـ300 ألف ريال بهدف تشجيع مزارع الورد بايجاد منافذ بيع له، إضافة للدعم الذي يقدمه برنامج عطاء للمشاريع الصغيرة، ومنها مشاريع بيع منتجات الورد . من جهته أوضح د. عبدالله بالخيل ان الورد الطائفي من المحاصيل الزراعية المستهدفة بالتقويه ضمن مشروعات الوزاره حيث ان الوزاره تقوم ببعض الاعمال فيما يتعلق بالورد الطائفي مبيناً انه يوجد حالياً ٨٦٠مزرعة ورد بالطائف وحجم مبيعاتها ٥٢مليون ريال سنوياً وهذا الرقم ليس من الأرقام التي تلبي طموح الوزاره ولا يلبي طموح المزارعين وأشار الى ان الوزاره لديها برنامج سيبدا قريباً للاستفادة من المزارعين والفنيين من بنغاريا وهي دولة مشهورة بزراعة الورد وكذلك نسعى ان يكون حجم المبيعات بالسوق خلال الفترة القادمة بحدود ٧٠٠مليون ريال منوهاً انه سيتم كذلك الإعلان عن برنامج ضخم جداً يدعم زراعة الورد وأبان الى ان الوزاره تعمل على مساعدة مزارعين الورد لتوفير المياه البديلة عن المياه الجوفيه وتسعى الى توجيه المزارعين لمصادر الري بالتقنيات الحديثة إضافة الى استخدام المياه المعالجة حيث انها ستقدم نقله كبيره جداً أما المتحدث الرسمي لوزارة العمل خالد أبالخيل فقال ان الوزاره وفروعها بالمناطق تقوم بمنح اصحاب العمل تأشيرات تأييد العماله الزراعية الموسميه مشيراً الى ان هذا التأييد يأتي لوزارة العمل من قبل وزارة البيئة والزراعه بالمنطقة وترسل لمكتب العمل بالمنطقه لاستكمال أصدار التأشيرات المطلوبه هذا وكان عدد من مزارعي الورد الطائفي قد تحدثوا عن معاناتهم من شُح المياه الجوفيه وقلة العماله الموسميه التي تعمل بهذا المجال وقال اصحاب المزارع والمصانع منهم تركي القرشي وراشد القرشي وصاطي القرشي ان الورد الطائفي زرع في عدة دول منها تركيا وإيران ولَم تخرج بمنتج أفضل من جودة منتج الطائف مشيرين الى ان الظروف والاوضاع التي تعيشها الطائف كمدينة جبليه هي قلة المياه الجوفيه التي تسبب في عزوف بعض المزارعين عن الزراعه اثر تكبدهم المزيد من التكاليف التي أرهقت كاهلهم وابانو بإنهم استبشروا بوعود من المياه الا انها ذهبت ادراج الرياح على مدى العشر سنوات الماضيه وذلك بتوفير المياه وإنشاء السدود وتوفير العماله الموسميه ولَم تتحقق على الواقع وأكدوا بانه قد انعكس غياب الدعم الحكومي وكثرة الوعود من قبل الجهات الحكومية على مصير بقاء المزارعين فبعضهم هجر مزرعته والآخر يبحث عن حلول للبقاء بزراعته