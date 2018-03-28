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الصندوق الصناعي يوقع مذكرة تفاهم مع جي بي مورغان

الصندوق الصناعي يوقع مذكرة تفاهم مع جي بي مورغان
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شارك صندوق التنمية الصناعية السعودي في المعرض المصاحب لـمنتدى الأعمال السعودي الأمريكي للرؤساء التنفيذيين 2018 بمدينة نيويورك ضمن جناح ممكنو الصناعة، الذي يأتي بالتزامن مع زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية.

وعلى هامش المنتدى وقع الصندوق الصناعي مذكرة تفاهم مع جي بي مورغان لبحث التعاون في مجال التمويل الصناعي داخل المملكة عبر تطوير منتجات تمويلية وتشجيع الاستثمار الأجنبي في المملكة، إلى جانب التوسع في البرامج التدريبية للكوادر السعودية.

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