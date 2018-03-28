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“سلمان للإغاثة ” يوزع مواد غذائية بالحديدة

“سلمان للإغاثة ” يوزع مواد غذائية بالحديدة
http://almnatiq.net/?p=558211
المناطق_الرياض

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سلالاً غذائية في حارات الأمن وياكل والغليسي في مديرية الخوخة بالحديدة يستفيد منها 2478 فردا ، وهي من إجمالي السلال المخصصة للمحافظة والبالغة 22273 سلة، وتحتوي السلال الغذائية المقدمة لأبناء الشعب اليمني على احتياجات الأسرة من المواد الغذائية الأساسية ، وذلك ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.
وعبر الأهالي عن شكرهم وامتنانهم للمملكة العربية السعودية ملكًا وحكومة وشعبًا على هذه الوقفة التي هي امتداد لسلسلة من الأعمال الإغاثية والإنسانية التي تجسد عمق الترابط والمحبة بين الشعبين الشقيقين، مؤكدين أن هذه المساعدات والأعمال الإغاثية سيكون لها الأثر البالغ في نفوسهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها اليمن

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