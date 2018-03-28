أمير الباحة يستقبل المصور والمخرج عماد الكناني

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، في مكتب سموه بالإمارة اليوم المصور والمخرج عماد بن محمد الكناني الفائز بالمركز الأول في ملتقى ألوان السعودية عن الفلم الوثائقي ” فن القبسون ” .

وفي مستهل الاستقبال هنأ سموه ، الكناني بما حققه من إنجاز ، مؤكداً أهمية التسويق للمنطقة عبر الأفلام الوثائقية وكافة وسائل الإعلام كونها تتمتع بمخزون ثقافة وتراثي وسياحي فريد يجب أن يسلط الضوء عليها مقدماً شكره على جهوده التى أثمرت حصوله على المركز الأول في محور الأفلام لعام 2017 بملتقى ألوان السعودية ، للفلم الذي انتجة بعنوان “فن القّبسوٌن”.

واستمع سموه خلال الاستقبال إلى الجهود التى يقوم بها عماد في توثيق ما تكتنزه المنطقة في كافة المجالات ، مقدماً شكره وبالغ إمتنانه لسمو أمير الباحة على دعمه وتحفيزه لأبناء المنطقة .

وفِي نهاية الإستقبال كرم سموه عماد الكنان بدرع إمارة منطقة الباحة للتميز والذي وجه به سموه ليكون مبادرة من إمارة المنطقة للتشجيع والتحفيز لكل ما يقدم في كافة المجالات التي تخدم المنطقة

حضر الاستقبال مدير عام مكتب سمو أمير منطقة الباحة احمد بن صالح السياري ومدير عام العلاقات العامة والإعلام خضر بن عبدالرحمن الغامدي .