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ولي العهد يجتمع مع أكثر من 40 مسؤولاً تنفيذيًا من الشركات العالمية الكبرى بنيويورك

ولي العهد يجتمع مع أكثر من 40 مسؤولاً تنفيذيًا من الشركات العالمية الكبرى بنيويورك
http://almnatiq.net/?p=558316
المناطق - واس

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة في نيويورك اليوم مع أكثر من 40 مسؤولاً تنفيذيًا من الشركات العالمية الكبرى.

واستعرض خلال الاجتماع ثلاثة مشاريع تنموية كبرى في المملكة العربية السعودية، وهي مشروع “نيوم”، ومشروع البحر الأحمر، ومشروع القدية.

وتحدّث سمو ولي العهد خلال الاجتماع عن أهمية هذه المشاريع ومساهمتها في الارتقاء بمستقبل المملكة والمنطقة ككل على صعيد الأثر الاقتصادي وتحقيق الرفاه الاجتماعي، مؤكداً على التزام المملكة بالريادة البيئية والاستدامة كجزء لا يتجزأ من الجهود المبذولة في هذا السياق.

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