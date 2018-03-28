“فنون الخفجي” تجمع الموهوبين والمبدعين في مهرجان “كلنا الخفجي”

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شهِد معرض “فنون الخفجي” بمهرجان كلنا الخفجي السادس إقبالاً كبير من زوار المهرجان، حيث أشتمل على عدة أقسام وهي قسم التصوير الفوتوغرافي و قسم الرسم و قسم الخط العربي وقسم التصوير بكاميرة الجوال ، “فنون الخفجي” هم مجموعة من الموهوبين أبناء وبنات محافظة الخفجي وتم إنشائها في بداية العام ٢٠١٨ م.

من جهته ذكر “سعد الزامل” مؤسس مجموعة فنون الخفجي بأنها انشأت تحت هدف جمع جميع مجالات الفن تحت مسمى واحد واحتواء الشباب والشابات بالمحافظة لتقديم اعمالهم وابرازها للمجتمع من خلال المهرجانات و المعارض الخاصه بالفن سواء بمحافظة الخفجي او المدن الاخرى، علماً بأن فنون الخفجي (مجموعة غير ربحية) نسعى ان تكون وجهة لجميع من يمتلك هواية يود مشاركتها وابرازها، وتضم المجموعة حالياً اكثر من عشرين عضواً وعضوة ، ورئيسها الفخري سعادة محافظ محافظة الخفجي الأستاذ محمد بن سلطان الهزاع.