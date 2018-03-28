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بريطانيا تعتزم التعاقد مع 1000 شخص لمراقبة الحدود بعد “بريكسيت”

بريطانيا تعتزم التعاقد مع 1000 شخص لمراقبة الحدود بعد “بريكسيت”
http://almnatiq.net/?p=558328
المناطق - وكالات

تعتزم بريطانيا توظيف ألف شخص آخر للعمل في مهام المراقبة الحدودية بالمطارات والموانئ بعد انسحابها من الاتحاد الأوروبي، حسبما أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية أمبر رود، الأربعاء.

وبهذا الإعلان، سيرتفع العدد الإجمالي للعمال الإضافيين في هذه المواقع إلى 1300، وسيبدأ عملهم في نهاية الفترة الانتقالية مع الاتحاد الأوروبي، في ديسمبر 2020.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت سابقا عن التعاقد مع ألف و200 شخص ليقوموا بالمساعدة في الإجراءات المرتبطة بالنظر في العديد من طلبات مواطني دول الاتحاد الأوروبي المنتظر أن يطلبوا الإقامة الدائمة في بريطانيا.

وأشارت حقيبة الداخلية إلى أن وزارة الخزانة وفرت 60 مليون جنيه استرليني (67 مليون يورو) للتكاليف المرتبطة بـ”البريكست”، ولا سيما التعاقد مع مزيد من الموظفين.

ومن المقرر أن تنسحب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 من مارس 2019، وحينها ستبدأ فترة انتقالية، هدفها مساعدة الشركات والمواطنين على الاستعداد للعلاقات الجديدة التي ستربط بين المملكة المتحدة والتكتل الأوروبي.

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