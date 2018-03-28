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“البيئة” تسجل إصابة جديدة بإنفلونزا الطيور H5N8 في الدمام

“البيئة” تسجل إصابة جديدة بإنفلونزا الطيور H5N8 في الدمام
http://almnatiq.net/?p=558331
المناطق - الرياض

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية سُجلت إصابة واحدة في المملكة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8 بالدمام .

وبينت الوزارة في إيجازها اليومي أن عدد العينات التي جُمعت من جميع مناطق المملكة منذ بداية انتشار الفيروس بلغ 11931 عينة، فيما جاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 167حالة، في حين جرى التخلص من 7644 طيراً خلال الـ 24 ساعة الماضية، موضحةً أنها تلقت 6 استفسارات خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وأكدت الوزارة أن حملاتها التوعوية والاستقصائية مستمرة في مناطق المملكة كافة ، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.

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