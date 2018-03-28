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توقعات بتكون سحب رعدية ممطرة خلال 10 أيام قادمة بسبب ظاهرة “سحب الحمل الحراري”

توقعات بتكون سحب رعدية ممطرة خلال 10 أيام قادمة بسبب ظاهرة “سحب الحمل الحراري”
http://almnatiq.net/?p=558334
المناطق - الرياض

توقع خبراء للأرصاد الجوية بحركة وشدة السحب الرعدية الممطرة خلال 10 أيام قادمة بمشيئة الله وأكدوا أن معطياتها اليومية المتوقعة لا تزال عالية .

وأرجع الخبراء تكون السحب الممطرة لظاهرة سحب الحمل الحراري Convective clouds وهي سحب تنشط كنتيجة لحركة الحمل الحراري الأكبر MJO .

و يشهد شهر(أبريل) اشتداد سحب الحمل الحراري أو ما يعرف في بعض مناطق المملكة والخليج العربي (بالمراويح) وتنشأ غالباً خلال ساعات الظهيرة.

وتؤدي هذه الوضعية إلى تكون تيار صاعد يسهم في تفجر الغيوم الركامية الرعدية في حال كانت الطبقات الجوية مشبعة بالرطوبة الكافية لتكون هذه الغيوم وكذلك وجود ضغط جوي منخفض يساعد على عدم استقرار الهواء في الطبقات التي تقع تحت خمسة آلاف متر فوق مستوى سطح البحر.

وفي الغالب يصحب هذه الغيوم عواصف رعدية وصواعق عنيفة ورياح هابطة وبرد بمختلف الأحجام .

ومن النادر أن يمر هذا الشهر دون تسجيل حدث جوي مميز في إحدى مناطق المملكة.

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