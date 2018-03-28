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المملكة تقدم 200 ألف دولار دعماً لموازنة اللجنة الإسلامية للهلال الدولي للعام 2018م

المملكة تقدم 200 ألف دولار دعماً لموازنة اللجنة الإسلامية للهلال الدولي للعام 2018م
http://almnatiq.net/?p=558341
المناطق - واس

قدمت المملكة العربية السعودية دعماً مالياً بقيمة 200 ألف دولار لموزانة اللجنة الإسلامية للهلال الدولي التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي للعام الحالي 2018م.
قام بتسليم الدعم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي خلال استقباله بمقر السفارة اليوم، المدير التنفيذي للجنة الدكتور محمد بن حمد العسبلي.

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