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تنفيذ خطة إخلاء وهمية بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالباحة

تنفيذ خطة إخلاء وهمية بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالباحة
http://almnatiq.net/?p=558344
المناطق-الباحة

نفذت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة ممثلة بوحدة السلامة والصحة المهنيةاليوم خطة الإخلاء الوهمي بحضور ومشاركة إدارة الدفاع المدني بالباحة بإشراف النقيب / حاسن خضر الشريف والجندي أول/ عماد الغامدي وذلك بعد إعداد خطة الإخلاء الوهمي من قبل الإدارة وفريق السلامة وتهيئة منسوبي الإدارة لمعرفة مخارج الطوارئ والتصرف السليم وقت سماع جرس الإنذار، ومعرفة نقطة التجمع خارج مبنى الإدارة وتم بحمد الله وتوفيقه إخلاء جميع منسوبي الإدارة خلال وقت قياسي وشملت الفرضية تطبيق الإخلاء للتأكد من مواجهة الحالات الطارئة وحسن التعامل معها وجاهزية وسائل السلامة في جميع مرافق المبنى.
وذكر رئيس وحدة السلامة والصحة المهنية عبدالخالق راشد الغامدي أن الهدف من تطبيق الخطة هو تعويد منسوبي الإدارة على التعامل مع الحالات الطارئة والخروج إلى أقرب الطرق للنجاة ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لدى الجميع.
من جهته أوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة خالد بن شخص الغامدي أن هذه الفرضية تأتي انطلاقاً من الدور الرائد للمؤسسة ومسؤولياتها في توفير بيئة آمنة للعمل والتدريب و محفزة لمنسوبيها وحمايتهم من المخاطر ، مؤكداً حرص معالي المحافظ الدكتور أحمد الفهيد و سعادة النائب للتدريب الدكتور راشد بن محمد الزهراني على سلامة منسوبيها والحفاظ على الممتلكات .
الجدير بالذكر أن هذه الفرضية تعد تجهيز وتهيئة لتنفيذ خطة مشتركة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة .

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