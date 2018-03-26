أمانة المدينة تقوم بـ 12.597 جولة بحملة وطن بلا مخالف الشهر الماضي

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أوضح وكيل الأمين للخدمات بأمانة منطقة المدينة المنورة الأستاذ رمضان بن محمد الزهراني بأن عدد الجولات الميدانية التي تمت خلال الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط المخالفين ” وطن بلا مخالف عدد الجولات الميدانية التي قامت بها الأمانة خلال شهر جمادى الآخرة الماضي بلغت 12.597 نتجت عنها 4.073 مخالفة بلدية . وتنوعت الجولات حيث قامت البلديات الفرعية بـ 4.664 جولة على الأنشطة التجارية وتم رصد 392 مخالفة بلدية , و 7.389 جولة للأنشطة الصحية تم رصد 3338 مخالفة , و 133 جولة على الأكشاك المُرخصة , تم رصد 70 مخالفة . 411 جولة على أنشطة الورش , تم رصد 89 مخالفة , إضافة رصد 184 مخالفة على بعض المواقع والمنازل مع الجهات الأمنية والمجمعات التجارية .

وذكر ” الزهراني ” أن عدد المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل بلغ 969 مخالف تمت إحالتهم إلى الجهات المختصة . مضيفاً أن الجهات الأمنية قامت باتخاذ الإجراءات النظامية الخاصة بالعمالة المخالفة ؛ فيما أعد مراقبو الأمانة محاضر الضبط ، وتم مصادرة المضبوطات، ومتابعة إغلاق المحلات المخالفة.

وبين مدير الإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق محمد حدأمين الشتاء إن الأمانة شاركت في الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود “وطن بلا مخالف” بقيادة شرطة منطقة المدينة المنورة ، وبمشاركة الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة. منوهاً بأن مشاركة الأمانة تأتي وفقاً للتعاون التام مع الجهات المعنية ، وامتداداً لمبادراتها لدعم جميع الجهود الوطنية ؛ وذلك لمساندة الحملات الأمنية للحد من الظواهر السلبية التي تمارسها العمالة المخالفة ، إضافة لتوعية المستفيدين بالإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات .