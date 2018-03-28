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فعاليات مهرجان “الحبق والنبق” تنطلق غداً بديسة تبوك

فعاليات مهرجان “الحبق والنبق” تنطلق غداً بديسة تبوك
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المناطق - تبوك :

تنطلق غداً الخميس فعاليات مهرجان “حبق ونبق” بمركز الديسة في نسخته الثانية الذي يقام ضمن روزنامة مهرجانات المنطقة بمشاركة من الجمعيات الخيرية والجهات الحكومية والخاصة.

وأوضح رئيس اللجنة السياحية التنفيذية للمهرجان رئيس بلدية أشواق فيصل الحريق أن الفعاليات ستقام بين جبال الديسة في حديقة الكورنيش “فضوى” وتستمر لمدة خمسة أيام مشيراً إلى أن المهرجان يعتمد على النجاح الذى تحقق في النسخة الأولى في العام الماضي حيث حقق متعة وترفيه لزواره في وسط طبيعة مميزة كما أسهم المهرجان بتوفير فرص عمل للشباب والفتيات خلال فترة المهرجان وفتح نوافذ تسويقية لمزارعي الديسة لعرض منتجاتهم الزراعية والتنافس في تنويع المنتجات الزراعية وطرق التقديم.

من جانبه عبر مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك المهندس فهد محمود الحميدي عن سروه بنجاح الشراكة المميزة بين السياحة وبلدية أشواق ولجنة التنمية السياحية بمحافظة ضباء ومنظم المهرجان في تحقيق نجاح النسخة الأولى للمهرجان وهذا يجعل الجميع يتوقع تطور لفعاليات هذا المهرجان الذي أصبح يعتمد على ميزات سياحية وزراعية متنوعة وموروث شعبي وتراثي ثري يدعم الفعاليات الثقافية.

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