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هيئة الطيران المدني تعقد لقاءً بعنوان “نحو مطارات صديقة لذوي الهمم العالية”

هيئة الطيران المدني تعقد لقاءً بعنوان “نحو مطارات صديقة لذوي الهمم العالية”
http://almnatiq.net/?p=558377
المناطق - وليد الحمود 
عقدت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم لقاءً مفتوحًا تحت عنوان “نحو مطارات صديقة لذوي الهمم العالية” بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالحكيم بن محمد التميمي، وعدد من ممثلي ذوي الهمم العالية، والمسؤولين في منظومة الطيران والنقل الجوي و شركات الطيران والخدمات الأرضية والجهات الحكومية العاملة بالمطارات.
وأكد معالي الأستاذ عبدالحكيم التميمي في كلمة ألقاها أن خدمة هذه الفئة الغالية أولوية في الطيران المدني، لذا تم تشكيل لجنة في الهيئة لتطوير خدمات ذوي الهمم العالية في المطارات، داعيًا جميع الجهات الحكومية المعنية والناقلات الجوية الوطنية لترشيح أعضاء في هذه اللجنة والعمل كمنظومة واحدة.
وأضاف التميمي : “لدينا مشكلة في البنية التحتية لبعض المطارات، وبإذن الله نعمل على تحسينها لتكون صديقة لذوي الهمم العالية، وستبدأ اللجنة المشكلة ورش عملها مع الجهات الحكومية والأمنية في المطارات بدءاً من الأسبوع القادم”.
من جانبهم استعرض ذوو الهمم العالية المشكلات والصعوبات التي تواجههم في المطارات من خلال قصة سفر تبدأ من الحجز وتنتهي بمغادرة المطار في وجهة الوصول، بالإضافة إلى الحلول المقترحة لتذليلها، و أبرز التجارب الناجحة في هذا المجال.
من جهتهم أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية عمر نجّار، ونائب الرئيس التنفيذي المكلف لقطاع التشغيل بشركة مطارات الرياض، حرصهم واهتمامهم بتفعيل تلك الحلول وفق الممارسات العالمية الناجحة.
من جانبهما أكد كل من  نائب الرئيس للعمليات الأرضية في شركة الخطوط الجوية العربية السعودية راشد العجمي ، وكبير مدراء المطارات الدولية بشركة طيران ناس إبراهيم سالمين أن الشركتين ستعملان على تحديث خدمة الحجز في موقعيهما الإلكترونيين بما يخدم فئات ذوي الهمم العالية، وأنها ستأخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات والمقترحات التي أثرى بها ذوو الهمم هذا اللقاء.
وجرى خلال اللقاء مناقشة الخدمات المقدمة في المطارات لذوي الهمم العالية واحتياجاتهم، للارتقاء بمستوى الخدمات للمستوى المطلوب، ولجعل المطارات صديقة لذوي الهمم العالية.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني قد شكلت في وقت سابق لجنة لدراسة احتياجات ذوي الهمم العالية في مطارات المملكة، بهدف تحسين الخدمات المقدمة لهذه الفئة الغالية وتأمين كافة الاحتياجات لهم في صالات السفر و كافة مرافق المطارات.

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