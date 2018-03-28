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توقيع عقد دراسة اقتصادية شاملة عن منطقة تبوك

توقيع عقد دراسة اقتصادية شاملة عن منطقة تبوك
http://almnatiq.net/?p=558380
المناطق - تبوك
وقع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بتبوك المكلف المهندس فارس بن عقيل الجميل اليوم عقد الدراسة الاقتصادي الشامل عن منطقة تبوك ودراسات الجدوى للمشاريع الأكثر جذبا للاستثمار بالمنطقة وذلك مع أحد المراكز الاستشارية .
وتضمنت الاتفاقية حصر المعلومات والبيانات ذات التأثير الاقتصادي في المنطقة وعمل كافة المسوحات الميدانية اللازمة وتحديد الفرص الاستثمارية وعمل دراسات الجدوى لعدد من الأنشطة التجارية في جميع المجالات منها المجال التعليمي والسياحي والصناعي والطاقة والترفيه.
وتأتي هذه الاتفاقية من خلال سعي الغرفة الدائم لتوفير كامل المعلومات والدراسات الاقتصادية عن منطقة تبوك التي ستُسهم في جذب رجال الأعمال والمستثمرين وتقديم المشورة الاقتصادية

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