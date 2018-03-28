عمل الرياض وجمعية كيان يوقعان اتفاقية تعاون لمتابعة “100” أسرة حاضنة للأيتام

المناطق-الرياض

وقع مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يوسف بن مسفر السيالي، اتفاقية تعاون مع الجمعية النسائية للأيتام كيان، للاستفادة من البرامج الموجهة للأسر الحاضنة وعقد العديد من المشاريع في مجالات الرعاية والتنمية الاجتماعية، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية سمها الغامدي، وعدد من منسوبي الوزارة.

وتقتضي الاتفاقية متابعة الجمعية لـ “100” أسرة حاضنة من الأسر التي تشرف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على متابعتهم، حيث تستهدف الجمعية الأسر التي تم إسنادهم بالحضانة من خلال مجموعة من البرامج التنموية مثل: تثقيف الأم، والتنمية الذاتية، والقيادة والتأثير، والوالدية الفعالة، ومهارات الطفولة المبكرة، وبرنامج شدن وحماية، كما تستهدف الأيتام المحتضنين داخل هذه الأسر على مختلف فئاتهم العمرية بعدة برامج تتمثل في التطوير المهني والتاجر الصغير إضافة إلى المتابعة الدورية للأسرة ودعم التعليم.

وذكر يوسف السيالي أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التحول الوطني وإشراك القطاع غير الربحي في ابتكار الحلول وتعزيز وتنمية المجتمع كأحد الأبعاد الثمانية لبرنامج التحول والتعاون المشترك بين الوزارة والجمعيات الخيرية بما يخدم مصلحة واستقرار أبنائنا الأيتام وأسرهم ويلبي تطلعات القيادة الرشيدة والمساهمة في تحقيق رؤية 2030.