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أردوغان يخالف الغرب وينحاز لروسيا بقضية الجاسوس
http://almnatiq.net/?p=558386
المناطق - وكالات
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده لن تطرد دبلوماسيين روس على أساس “ادعاءات”، رغم أن حكومة بلاده كانت قد نددت بتسميم الجاسوس الروسي السابق في بريطانيا.

ونددت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بتسميم جاسوس روسي سابق في بريطانيا، وطالبت بتقديم الجناة للعدالة.

ومع ذلك، قالت الحكومة إنها لا تعتزم أن تحذو حذو حلفائها في الناتو والاتحاد الأوروبي بطرد الدبلوماسيين الروس.

وقال أردوغان للصحفيين: “نظرا لأن بعض الدول اتخذت الخطوة على أساس ادعاءات، لا يتعين علينا اتخاذ نفس الخطوة”.

واتهمت بريطانيا روسيا بالوقوف وراء الهجوم بغاز الأعصاب على العميل المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته.

وطردت أكثر من 20 دولة ما يزيد على 130 دبلوماسيا روسيا هذا الأسبوع تضامنا مع لندن.

وثقت تركيا علاقاتها مع موسكو في الوقت الذي تدهورت العلاقات مع حلفائها الغربيين.

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