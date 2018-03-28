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محمد السهلاوي ينضم إلى مانشستر يونايتد لبرنامج تدريبي

محمد السهلاوي ينضم إلى مانشستر يونايتد لبرنامج تدريبي
http://almnatiq.net/?p=558393
المناطق - الرياض

أعلن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة انضمام محمد السهلاوي لاعب النصر والمنتخب السعودي إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للخضوع إلى برنامج تدريبي.

وكتب آل الشيخ: تم الاتفاق مع مانشستر يونايتد على انضمام محمد السهلاوي لبرنامج تدريبي لمدة ٣ أسابيع.

وأصبح السهلاوي ثالث لاعب سعودي يتوجه إلى “الشياطين الحمر” في الأشهر الأخيرة بعد أحمد الفريدي وفهد المولد.

ووجه تركي آل الشيخ رسالة خاصة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى اللاعب محمد السهلاوي

وغرد آل الشيخ قائلا : كوني في موقع المسؤلية هذا لا يعني انني لست مثل باقي المشجعين المحبين للمنتخب و ردود فعلي تشبه تماما ردود فعلكم  .. السهلاوي نازل مستواه هذه حقيقة ولولا معرفتي ان عنده افضل ما تضايقت لذلك لازلت انتظر منه ومن اخوانه اللاعبين اكثر

وكان آل الشيخ قد عبر عن عدم رضاه عن مهاجمي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم وخاصة محمد السهلاوي بسبب سوء مستواه الفني خلال مباراة بلجيكا.

وأحرز السهلاوي 10 أهداف بقميص النصر هذا الموسم، بينما سجل هدفاً واحداً بقميص المنتخب السعودي خلال العام الأخير كان في مرمى أستراليا شهر يونيو الماضي في مباراة انتهت 3-2 لمصلحة الأخير.

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