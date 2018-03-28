نائب أمير منطقة جازان يؤدي صلاة الميت على الشهيد “الجندي أول غازي المالكي”

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أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان, وجموع المصلين بعد صلاة مغرب اليوم بجامع الراجحي في محافظة الداير بني مالك صلاة الميت على شهيد الواجب الجندي أول غازي بن محمد جابر المالكي أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد بالحد الجنوبي في منطقة جازان .وعقب الصلاة تلقى الأمير محمد بن عبدالعزيز التعازي والمواساة من جموع المصلين في شهيد الواجب .

ونقل نائب أمير منطقة جازان تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله– وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان،لوالد وأشقاء وذوي الشهيد “غازي المالكي”، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

من جانبهم ، عبر والد وذوو الشهيد ” المالكي ” عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف في سبيل أداء واجبه ، مجددين العهد والولاء والسمع والطاعة للقيادة الرشيدة – أيدها الله – وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وأدى الصلاة مع سمو نائب أمير منطقة جازان ، محافظ الداير سفر بن سعد الشهراني وعدد من مشايخ الداير والمسؤولين.