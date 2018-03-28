أحدهم يجب انتظار 4 سنوات للحصول عليه.. أغلى 5 أكلات في العالم

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http://almnatiq.net/?p=558408
المناطق "لايت".. إسلام داوود

هل فكرت يوما أن تنفق مدخراتك المالية للحصول على وجبة واحدة؟ هل فكرت أن تنتظر 4 سنوات للحصول على تلك الوجبة أو أن تتناول وجبة مكونة من شرائح الذهب؟ .. بالطبع يتمنى الكثير من الناس تجربة تناول أغلى وجبات غذائية في العالم والتي تبلغ قيمتها في بعض الأحيان الراتب الشهري لبعض الأشخاص على مدار أعوام متواصلة.

وفي السطور التالية نرصد أغلي 5 وجبات غذائية على مستوى العالم:

-شرائح الذهب:
وتعتبر وجبة شرائح الذهب أغلى أنواع الطعام على الإطلاق، وتناول معدن الذهب عكس ما يتوقع البعض لا يسبب أضراراً صحية لجسم الإنسان.
ويتم تقديم شرائح الذهب بجوار الوجبات الرئيسية لتعطي مظهراً جذاباً، وتتميز بأنها بلا نكهة، ويتم تناولها مع الطبق المقدم، ويتراوح سعر الكيلو الواحد منها بين 33,000 إلى 110,000 دولار (124 ـ 412 ألف ريال سعودي) ليتربع على قائمة أغلى الأطعمة في العالم.


-الكافيار الماسي:
“و”الكافيار” هو بيض السمك كما هو معروف، ولكن “الكافيار الماسي” هو البيض الذي ينتمي إلى نوع من أقدم الأسماك في التاريخ والتي عاصرت فترة الديناصورات ويصل عمرها إلى حوالي 120 مليون سنة.
ولا يتم تقديمه إلا في إنجلترا في صندوق من الذهب 24 قيراط، ولذلك قد يصل سعر الرطل منه إلى 15,500 ألف دولار (58 ألف ريال سعودي).
وللحصول عليه يجب تقديم طلب مسبق بذلك قبل أن تتمكن من الحصول عليه بـ4 سنوات على الأقل،
ويتميز هذا الكافيار بلونه الماسي اللامع، ويستغرق 20 سنة كاملة لذلك فهو نادر وبالتالي يصبح هذا سبباً إضافياً لارتفاع سعره.

-الماشروم الأبيض:
ويوجد فقط في غابات إيطاليا وكرواتيا، ولا تستطيع أن تحدد نوعه إذا كان من النباتات أم لا.
ويتميز عن بقية أنواع الماشروم بندرته ونكهته ورائحته المميزة، وقد يصل سعر الرطل منه إلى 4200 دولار (15.75 ألف ريال سعودي).

-حساء عش الطيور:
ويعد من أندر الأطعمة على الإطلاق، ويعرف بـ”كافيار الشرق”، يقدم في الصين منذ حوالي 400 سنة.
ويتكون هذا الطعام من أعشاش نوع من الطيور موجود في غرب الصين يدعى طائر “السمامة”.
وتوضع هذه الأعشاش في الماء لتنتج هذا الحساء، ويتم تقديمه في هونج كونج ويصل سعر الطبق الواحد منه إلى ما يعادل 30 دولاراً (112 ريالاً سعودياً)، ولكن هناك أنواع يصل سعر الجرام الواحد منها إلى 10 دولار (37.5 ريالاً سعودياً).

-لحم الكابي:
وهو لحم بقري مستخلص من أجود أنواع الأبقار اليابانية التي تتغذى على أجود أنواع الحشائش والنباتات.
ويتميز هذا النوع من اللحوم بسهولة المضغ والهضم بالإضافة إلى مذاقه الجيد، ولكنك عندما ترغب في شراء 200 جرام من لحم الكابي فعليك دفع 100 دولار أمريكي أي ما يوازي (375 ريالاً سعودياً).

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