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مدينة شهداء الواجب في الحرس الوطني تقيم أمسية شعرية ضمن بطولة شهداء الواجب الثانية

مدينة شهداء الواجب في الحرس الوطني تقيم أمسية شعرية ضمن بطولة شهداء الواجب الثانية
http://almnatiq.net/?p=558455
المناطق - مشعل العنزي 

بمناسبة بطولة شهداء الواجب الثانية ، أقامت مدينة شهداء الحرس الوطني أمسية شعرية ، شارك فيها عدد من الشعراء منهم الشاعر عيضة السفياني والشاعر خلف المشعان والشاعر زايد الرويس ، وشارك المنشد عبدالعزيز المخلفي بشيلة نالت إعجاب الحضور ، كما قدم الشعراء نخبة من القصائد الوطنية ، وكانت سيرة وبطولة الشهداء حاضرة بشموخ في قصائد الشعراء ، حيث سطروا عبر حروفهم وابايتهم بطولات الشهداء أمام واجبهم الوطني في حماية حدودنا ، وقدم الشاعر الرويس قصيدة عن صواريخ الحوثي نالت استحسان الحضور كما قدم الشاعر عيضة السفياني قضيدة عن الأم حملت في طياتها العديد من الحكم الرائعه عن أهمية بر الوالدين ، وقدم الشاعر خلف المشعان قصيدة عن مدى قوة المجتمع السعودي كونه درع للوطن من قبل انشاء الجيوش والوحدات العسكرية.

وتم خلال الأمسية عرض قصيدة للشاعر الراحل مساعد الرشيدي قدمها الشاعر زيد الرويس ، وقدم الأمسية الاستاذ بدر الظاهري .

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