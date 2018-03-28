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القسم النسائي بتنمية حائل الاجتماعية يفعل ندوة عن الرضاعة الطبيعية .

القسم النسائي بتنمية حائل الاجتماعية يفعل ندوة عن الرضاعة الطبيعية .
http://almnatiq.net/?p=558466
المناطق - حائل
 بدعم ومتابعة من مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل الاستاذ فريح محمد العياد وتحت اشراف مدير مركز التنمية الاجتماعية بحائل الاستاذ سعد الصعب … أقام المركز ممثلة في القسم النسائي  بالتعاون مع برنامج المدن الصحية ندوة توعوية عن الرضاعة الطبيعية في مقر مركز التنمية الاجتماعية تحت شعار هل تختاري رضاعة طبيعية او صناعية ضمن إطار التوعية ونشر الثقافة الصحية وتفعيلاً للشراكة المجتمعية مع برنامج المدن الصحية .  وتناولت الندوة أهم محاور  منها  التعرف على حقائق الرضاعة الطبيعية وفوائد الرضاعة الطبيعية على الأم و فوائد الرضاعة الطبيعية على الطفل .
كما تم توزيع منشورات تثقيفية وهدايا نالت استحسان ورضى المشاركات في الندوة .

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