الأمم المتحدة: عدد الفارين من الغوطة تجاوز 80 ألف شخص خلال هذا الشهر

المناطق - واس

قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق اليوم إن عدد الفارين من الغوطة الشرقية بريف دمشق تجاوز أكثر من 80 ألف شخص، وذلك منذ التاسع من هذا الشهر. كما أن هناك ما يزيد عن 52 ألفاً يحتمون في تسعة ملاجئ جماعية في ريف دمشق حيث يتم تزويدهم بإمدادات الطوارئ والمساعدة الصحية.

وأوضح في المؤتمر الصحفي اليومي أن 100 حافلة تقل 6768 شخصًا ، من بينهم 45 حالة طبية، وصلت أمس إلى بلدة قلعة المضيق في ريف حماة الشمالي.

كما غادرت 52 حافلة أخرى بلدة عربين و تقل 3241 شخصًا، من بينهم 11 حالة طبية، وصلت إلى شمال غرب سوريا اليوم.

وشددت الأمم المتحدة على أن أي إخلاء للمدنيين يجب أن يكون آمنا وطوعيًا وإلى المكان الذي اختاروه. وأنه من الحتمي أن يتمتع جميع اللاجئين بموجب الاتفاقيات المحلية بحق العودة بمجرد أن تسمح الأوضاع بذلك.

وأكد فرحان حق أن الأمم المتحدة لا تزال تشعر بقلق عميق إزاء عشرات الآلاف من المدنيين المتضررين من القتال في شمال غرب سوريا.