بحضور الذويبي.. ٦٣٩ معلم يؤدون اختبارات التشكيلات المدرسية للبنين والبنات

المناطق - عادل الزهراني

أدى ٦٣٩ معلم ومعلمة اختبارات التشكيلات المدرسية للبنين والبنات في (القيادة المدرسية،الإرشاد ،أمناء المصادر ،موهوبين ،رواد نشاط)الْيَوْمَ الأربعاء

وتابع مساعد المدير العام للشؤون التعليمية الاستاذ فهاد الذويبي اليوم سير الاختبار التحريري للمتقدمين وفق الخطة الزمنية لآلية وإجراءات الترشيح للتشكيلات المدرسية من شاغلي الوظائف التعليمية في المدارس للعام ١٤٣٩ / ١٤٤٠هـ والتي أجريت على فترتين صباحي بمسرح إدارة التعليم بالحلقة للمتقدمين للقيادة وأما بقية المتقدمين للتشكيلات فأجريت عصر الْيَوْمَ بثانوية هَوازن بحضور مدير إدارة الإشراف التربوي محمد العوفي ورئيس قسم القيادة المدرسية عبدالله الثبيتي. حيث اطمئن الذويبي على سير الاختبار متمنيا للمتقدمين التوفيق. وشاكرا جميع اللجان العاملة على جهودهم

الى ذلك وقفت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية بنات الاستاذة مها الزايدي على سير الاختبار التحريري لمجال القيادة المدرسية صباح الْيَوْمَ وعصر الْيَوْمَ لبقية المرشحات للتشكيلات المدرسية بحضور مديرة الإشراف التربوي هند الزرقي ورئيسة قسم القيادة المدرسية وبعض عضوات اللجنة حيث تابعت سير الاختبارات متمنية للجميع التوفيق ومقدمة الشكر والتقدير لجميع اللجان العاملة في التشكيلات المدرسية