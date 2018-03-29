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ولي العهد يلتقي عدداً من القيادات الدينية في الولايات المتحدة الأمريكية

ولي العهد يلتقي عدداً من القيادات الدينية في الولايات المتحدة الأمريكية
http://almnatiq.net/?p=558478
المناطق - واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مقر إقامته في نيويورك اليوم عددا من القيادات الدينية في الولايات المتحدة الأمريكية بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية ومعالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير.
وجرى خلال اللقاء، التأكيد على أهمية المشتركات الإنسانية بين أتباع الأديان لتعزيز القيم الإيجابية للتعايش والتسامح.

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