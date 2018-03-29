شاهد.. لحظة انهيار مبنى ضخم من 15 طابقا

المناطق - وكالات

أظهر تسجيل مصور لحظات مذهلة لتدمير بناية من 15 طابقا جنوبي الصين، حيث تهاوى المبنى الضخم في 10 ثوان، ولم يعد يرى وسط الدخان الناجم عن تدميره.

ولغم عمال صينيون بالديناميت المبنى الذي تبلغ مساحته 2.5 مليون قدم مربع، وهو مركز للمعارض، وانهار في لحظات، حيث اختفى بسرعة وسط عمود ضخم من الدخان.

وأغلقت الشرطة محيط المبنى والمنطقة المجاورة له، كما أجلت السكان من المكان، تحسبا لوقوع أي أضرار، وفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الأربعاء.

وكانت شرطة منطقة تشنغدو قد أطلقت تحذيرا على منصبة “ويبو” للتواصل الاجتماعي لتنبيه السكان من عدم الاقتراب من المنطقة في صباح 27 مارس الجاري.

ويبلغ عمر المبنى 20 عاما، وطوله 45 مترا، وانتشر عمال يحملون خراطيم المياه لتخفيف حدة الغبار الناجم عن تفجير المبنى، كما استخدموا أدوات للحد من التلوث الناجم عن انهياره.

وكان المبنى يضم معرضا ومركزا بارزا للمؤتمرات، وقد تم بناؤه من قبل حكومة تشنغدو الشعبية، واستضاف أكثر من 620 فعالية، من بينها معارض وطنية ودولية.

وستتحول المنطقة التي كان يرتفع فوقها المبنى إلى مجمع تجاري متعدد الأغراض، يضم مركزا للتسوق ومتنزها ترفيهيا ومكاتب وفندقا.