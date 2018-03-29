احدث الأخبار

شاهد.. لحظة انهيار مبنى ضخم من 15 طابقا
أبرز المواد
 وأخيرا .. قتل الإرهابي أبو داود
أبرز المواد
 ولي العهد يلتقي عدداً من القيادات الدينية في الولايات المتحدة الأمريكية
أبرز المواد
 بحضور الذويبي.. ٦٣٩ معلم يؤدون اختبارات التشكيلات المدرسية للبنين والبنات
منطقة مكة المكرمة
 الأمم المتحدة: عدد الفارين من الغوطة تجاوز 80 ألف شخص خلال هذا الشهر
أبرز المواد
 القسم النسائي بتنمية حائل الاجتماعية يفعل ندوة عن الرضاعة الطبيعية .
منطقة حائل
 بدء معرض البحرين الدولي للكتاب.. والسعودية ضيف الشرف
أبرز المواد
 أمير منطقة الرياض يشّرف حفل سفارة باكستان بمناسبة ذكرى اليوم الوطني
محليات
 مدينة شهداء الواجب في الحرس الوطني تقيم أمسية شعرية ضمن بطولة شهداء الواجب الثانية
محليات
 وزير الإسكان يفتتح المعرض العقاري الأول لمشاريع البيع على الخارطة “وافيكس”
أبرز المواد
 الكويكبي يلتحق بتدريبات الاتفاق والنادي يطلق مبادرة “لابأس عليك”
أبرز المواد
 حادث مروري يصرع شخصين ويصيب آخر في الباحة 
أبرز المواد
فيديو مروّع يهز المغرب.. شاب يغتصب فتاة في الشارع

فيديو مروّع يهز المغرب.. شاب يغتصب فتاة في الشارع

أبرز المواد
فتح التدريب على وظائف تشغيل الخطوط الحديدية.. والراتب 6 آلاف ريال

فتح التدريب على وظائف تشغيل الخطوط الحديدية.. والراتب 6 آلاف ريال

أبرز المواد
أمر سامٍ لوزارة العمل بإبرام مذكرة تفاهم مع “مودة” الخيرية للحد من الطلاق وآثاره

أمر سامٍ لوزارة العمل بإبرام مذكرة تفاهم مع “مودة” الخيرية للحد من الطلاق وآثاره

أبرز المواد
عملية استباقية تطيح بمخطط خارجي يهدف لزعزعة الأمن وإثارة الفوضى بالمملكة

عملية استباقية تطيح بمخطط خارجي يهدف لزعزعة الأمن وإثارة الفوضى بالمملكة

أبرز المواد

شاهد.. لحظة انهيار مبنى ضخم من 15 طابقا

شاهد.. لحظة انهيار مبنى ضخم من 15 طابقا
http://almnatiq.net/?p=558486
المناطق - وكالات

أظهر تسجيل مصور لحظات مذهلة لتدمير بناية من 15 طابقا جنوبي الصين، حيث تهاوى المبنى الضخم في 10 ثوان، ولم يعد يرى وسط الدخان الناجم عن تدميره.

ولغم عمال صينيون بالديناميت المبنى الذي تبلغ مساحته 2.5 مليون قدم مربع، وهو مركز للمعارض، وانهار في لحظات، حيث اختفى بسرعة وسط عمود ضخم من الدخان.

وأغلقت الشرطة محيط المبنى والمنطقة المجاورة له، كما أجلت السكان من المكان، تحسبا لوقوع أي أضرار، وفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الأربعاء.

وكانت شرطة منطقة تشنغدو قد أطلقت تحذيرا على منصبة “ويبو” للتواصل الاجتماعي لتنبيه السكان من عدم الاقتراب من المنطقة في صباح 27 مارس الجاري.

ويبلغ عمر المبنى 20 عاما، وطوله 45 مترا، وانتشر عمال يحملون خراطيم المياه لتخفيف حدة الغبار الناجم عن تفجير المبنى، كما استخدموا أدوات للحد من التلوث الناجم عن انهياره.

وكان المبنى يضم معرضا ومركزا بارزا للمؤتمرات، وقد تم بناؤه من قبل حكومة تشنغدو الشعبية، واستضاف أكثر من 620 فعالية، من بينها معارض وطنية ودولية.

وستتحول المنطقة التي كان يرتفع فوقها المبنى إلى مجمع تجاري متعدد الأغراض، يضم مركزا للتسوق ومتنزها ترفيهيا ومكاتب وفندقا.

 

روابط ذات صلة

وأخيرا .. قتل الإرهابي أبو داود

وأخيرا .. قتل الإرهابي أبو داود
ولي العهد يلتقي عدداً من القيادات الدينية في الولايات المتحدة الأمريكية

ولي العهد يلتقي عدداً من القيادات الدينية في الولايات المتحدة الأمريكية
الأمم المتحدة: عدد الفارين من الغوطة تجاوز 80 ألف شخص خلال هذا الشهر

الأمم المتحدة: عدد الفارين من الغوطة تجاوز 80 ألف شخص خلال هذا الشهر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*