بسنجار وقنديل.. تركيا تبتز حكومة العراق

المناطق - وكالات

هددت تركيا مجددا باتخاذ إجراءات ضد المقاتلين الأكراد في منبج شمال سوريا، والتحرك في الأراضي العراقية لمنع عمليات حزب العمال الكردستاني في بلدتي سنجار وقنديل في حال لم تقدم بغداد على ذلك.

وقال مجلس الأمن القومي التركي، اليوم الأربعاء، إن تركيا ستتخذ إجراءات إذا لم ينسحب مسلحون على الفور من منطقة منبج السورية ومناطق تقع شرق الفرات، في أحدث تهديد بعد انتزاع مدينة عفرين من الأكراد.

وفي ابتزاز واضح لبغداد، قال المجلس إنه يتوقع أن تمنع الحكومة العراقية عمليات حزب العمال الكردستاني في العراق، وخاصة في بلدتي سنجار وقنديل، وفي حال لم يكن هذا ممكنا فإن القوات التركية ستمنعها بنفسها.

ومنذ انتزاع قوات تركية مدعومة من فصائل من المعارضة السورية الموالية لأنقرة عفرين قبل أكثر من أسبوع، تكررت التهديدات التركية بنقل المعركة إلى مناطق أخرى تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا.