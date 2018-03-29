احدث الأخبار

لحديثي التخرج.. “بترورابغ” تعلن فتح باب التسجيل في برنامج التوظيف
أبرز المواد
 مدير “هيئة الرياض” يعقد الاجتماع الشهري بمشرفي المناطق الميدانيين
منطقة الرياض
 د. خداوردي: المكرمة الملكية لفتة أبوية لسفراء الوطن وامتدادا لدعم مسيرة التعليم
أبرز المواد
 شاهد.. المفتي: جلوس المرأة مع أقارب زوجها أمر خطير يفتح الباب للشيطان
أبرز المواد
 مقتل قيادي حوثي كبير مع تقدم الجيش في تعز
أبرز المواد
 شاهد.. ردود أفعال “مضحكة” لأطفال مع مقلب محمد صلاح
أبرز المواد
 تخلص من وزنك الزائد بهذه الفاكهة
أبرز المواد
 تصاعد التوتر حول العالم.. روسيا تتحدى أمريكا بقوات على الحدود
أبرز المواد
 بالصور.. جموع غفيرة تؤدي صلاة الميت على المصري شهيد صاروخ الحوثي
أبرز المواد
 بسنجار وقنديل.. تركيا تبتز حكومة العراق
أبرز المواد
 بعد هذا الفيديو .. لن تترك “اللابتوب” الخاص بك قيد التشغيل على الإطلاق !!
أبرز المواد
 دون معاناة الكيميائي.. لقاح جديد للسرطان نجح في معالجة 97 % من أورام الدم
أبرز المواد
فتح التدريب على وظائف تشغيل الخطوط الحديدية.. والراتب 6 آلاف ريال

فتح التدريب على وظائف تشغيل الخطوط الحديدية.. والراتب 6 آلاف ريال

أبرز المواد
أمر سامٍ لوزارة العمل بإبرام مذكرة تفاهم مع “مودة” الخيرية للحد من الطلاق وآثاره

أمر سامٍ لوزارة العمل بإبرام مذكرة تفاهم مع “مودة” الخيرية للحد من الطلاق وآثاره

أبرز المواد
عملية استباقية تطيح بمخطط خارجي يهدف لزعزعة الأمن وإثارة الفوضى بالمملكة

عملية استباقية تطيح بمخطط خارجي يهدف لزعزعة الأمن وإثارة الفوضى بالمملكة

أبرز المواد
في مفاجأت صادمة..“صالح و”الزوكا” جرى اعتقالهما من قبل الحوثيين وتم تصفيتهما بعد أسرهما

في مفاجأت صادمة..“صالح و”الزوكا” جرى اعتقالهما من قبل الحوثيين وتم تصفيتهما بعد أسرهما

أبرز المواد

بسنجار وقنديل.. تركيا تبتز حكومة العراق

بسنجار وقنديل.. تركيا تبتز حكومة العراق
http://almnatiq.net/?p=558499
المناطق - وكالات

هددت تركيا مجددا باتخاذ إجراءات ضد المقاتلين الأكراد في منبج شمال سوريا، والتحرك في الأراضي العراقية لمنع عمليات حزب العمال الكردستاني في بلدتي سنجار وقنديل في حال لم تقدم بغداد على ذلك.

وقال مجلس الأمن القومي التركي، اليوم الأربعاء، إن تركيا ستتخذ إجراءات إذا لم ينسحب مسلحون على الفور من منطقة منبج السورية ومناطق تقع شرق الفرات، في أحدث تهديد بعد انتزاع مدينة عفرين من الأكراد.

وفي ابتزاز واضح لبغداد، قال المجلس إنه يتوقع أن تمنع الحكومة العراقية عمليات حزب العمال الكردستاني في العراق، وخاصة في بلدتي سنجار وقنديل، وفي حال لم يكن هذا ممكنا فإن القوات التركية ستمنعها بنفسها.

ومنذ انتزاع قوات تركية مدعومة من فصائل من المعارضة السورية الموالية لأنقرة عفرين قبل أكثر من أسبوع، تكررت التهديدات التركية بنقل المعركة إلى مناطق أخرى تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا.

روابط ذات صلة

لحديثي التخرج.. “بترورابغ” تعلن فتح باب التسجيل في برنامج التوظيف

لحديثي التخرج.. “بترورابغ” تعلن فتح باب التسجيل في برنامج التوظيف
د. خداوردي: المكرمة الملكية لفتة أبوية لسفراء الوطن وامتدادا لدعم مسيرة التعليم

د. خداوردي: المكرمة الملكية لفتة أبوية لسفراء الوطن وامتدادا لدعم مسيرة التعليم
شاهد.. المفتي: جلوس المرأة مع أقارب زوجها أمر خطير يفتح الباب للشيطان

شاهد.. المفتي: جلوس المرأة مع أقارب زوجها أمر خطير يفتح الباب للشيطان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*