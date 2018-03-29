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شاهد.. ردود أفعال “مضحكة” لأطفال مع مقلب محمد صلاح

شاهد.. ردود أفعال “مضحكة” لأطفال مع مقلب محمد صلاح
http://almnatiq.net/?p=558516
المناطق - وكالات

فاجأ نجم الكرة المصري محمد صلاح، المحترف في ليفربول الإنجليزي، عشاقه الصغار، الذين ظنوا أنهم يشاركون في مسابقة يحظى الفائز فيها بفرصة للقائه، ليخرج لهم من خلف جدار ورقي ويباغت هو الآخر بردود أفعالهم الطريفة.

وكان الأطفال الذين تعرضوا للمقلب من صلاح، يظنون أنهم يشاركون في مسابقة للتعليق على المباريات، يحظى الفائز فيها بفرصة للقاء “الملك المصري” صلاح، كما يلقبه محبوه في بريطانيا.

وفي الفيديو الذي نشره نادي ليفربول الإنجليزي على موقع يوتيوب، حدثت العديد من المواقف الطريفة من قبل الأطفال، خاصة في ردود أفعالهم الصادمة عند لقاء نجمهم المفضل.

ومن المواقف الطريفة، أن أحد الأطفال قال إن نجمه المفضل ليس صلاح، فيما رد عليه صديقه مازحا، قائلا إنه مصدوم وإنه لا يريد معرفته بعد اليوم، ليخرج بعدها صلاح ويقول ضاحكا: “”أنت لست رجلي المفضل، صديقك هو رجلي المفضل”.

كما علق الأطفال على شعر وذقن صلاح، وقامت طفلة بسؤاله عن نوع “الشامبو” الذي يستخدمه.

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