مقتل قيادي حوثي كبير مع تقدم الجيش في تعز

المناطق - وكالات

واصل الجيش الوطني والمقاومة الشعبية أمس تقدمهما نحو منطقة الراهدة في محافظة تعز، بعد تحريرهما منطقة الشريجة التي جرى تطهيرها بالكامل مطلع الأسبوع الحالي.

وأوضح مصدر عسكري أن معارك ضارية تدور حالياً في مثلث السحي والجربوب جنوب مدينة الراهدة بين الجيش الوطني والميليشيا الانقلابية، بدعم من التحالف العربي، وأضاف أن الجيش بات على مقربة من منطقتي السحي وشيفان التابعتين لمديرية خدير في محافظة تعز.

وفي السياق ذاته، قتل جلال الأقعش قائد ميليشيا الحوثي في جبهة القبيطة بمحافظة تعز أمس بنيران الجيش الوطني الذي يخوض معارك تطهير في تلك المديرية.