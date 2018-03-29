د. خداوردي: المكرمة الملكية لفتة أبوية لسفراء الوطن وامتدادا لدعم مسيرة التعليم

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رفع الملحق الثقافي بأستراليا الدكتور هشام خداوردي، أسمى أيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله بمناسبة صدور المكرمة الملكية للطلاب المبتعثين.

وأضاف أن اهتمام القيادة الرشيدة حفظها الله بالتعليم دائم حاضرًا في كل مناسبة، وجاء الاهتمام الكريم لأن التعليم حجر أساس كل أُمَّة ومصدر قوتها، وقد تجلت رؤية سمو ولي العهد ونظرته الثاقبة في دعمه للطلاب المبتعثين بهذه المكرمة .

على صعيد متصل، تفاعل المبتعثون في أستراليا على مواقع التواصل الاجتماعي عبر هاشتاق #مبتعثين-استراليا-يشكرون-محمد-بن-سلمان.

ومن ولاية نيوساث ويلز تحدث رئيس النادي السعودي بمدينة سدني أيمن تركستاني، قائلاً: اعتدنا دائما من القيادة الرشيدة حرصها على أبناءها بالخارج وسعيها لبذل السبل لهم لدعم مسيرتهم العلمية وأن هذه القرارات التي ستعود بالنفع على المبتعثين.

ومن ولاية كيولانزلاند، قال رئيس النادي السعودي في برزبن سلطان الصالح قائلاً: هذه المكرمة امتداد لاهتمامهم حفظهم الله بمستقبل أبنائهم وبناتهم ودعم مسيرتهم التعليمية. وهذا يضع على عاتقنا مسؤولية وحمل اكبر للاجتهاد في طلب العلم ورد الجميل لوطننا الغالي عندما نعود.

أما من ولاية فكتوريا، قال رئيس نادي ملبورن محمد الخالدي نعجز عن رد الجميل لهذا الوطن الغالي، شكراً خادم الحرمين الشريفين شكراً لولي عهده الأمين. حفظ الله قيادتنا الكريمة ودام عز هذا الوطن الغالي.

وعبر عدد المبتعثون في قارة استراليا عبر مواقع التواصل الأجتماعي عن سعادتهم بهذا الدعم اللا محدود الذي يتلقونه من حكومة الملك سلمان متمنين أن يسهموا في بناء وطنهم وازدهاره حال عودتهم.