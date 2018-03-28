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مدير “هيئة الرياض” يعقد الاجتماع الشهري بمشرفي المناطق الميدانيين

مدير “هيئة الرياض” يعقد الاجتماع الشهري بمشرفي المناطق الميدانيين
http://almnatiq.net/?p=558534
المناطق - الرياض

اجتمع فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ الدكتور تركي بن عبدالله الشليل بمشرفي المناطق الميدانية في وحدة المناوبة وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر الفرع.
وتم مناقشة سير العمل في خطة تعزيز وتفعيل العمل الميداني.
وبين فضيلته في بداية الاجتماع حرص الفرع على تعزيز وتفعيل دور المشرفين من خلال رصد ومتابعة العمل الميداني، والإشراف على سير العمل في المنطقة والمحافظات ميدانيًا، وتسخير إمكانات وحدة المناوبة لتحقيق ذلك؛ مبيناً أن من مهام مشرفي الإشراف على عمل رؤساء وأعضاء المراكز معالجة الملحوظات، ومتابعة نظام تتبع المركبات، ورفع التقارير الدورية بالتنسيق مع المشرف على الوحدة من خلال نظام أمان الإلكتروني للجولات الميدانية، والذي استحدث مؤخراً لتوثيق وإدارة عمل الفرق الميدانية الكترونياً.
واختتم فضيلته الاجتماع بشكر الحضور على تفاعلهم، وما أبدوه من مقترحات، مبيناً أن فرع الهيئة بالمنطقة يحظى بدعم سمو أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وسمو نائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وباهتمام ومتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند مما له الأثر الإيجابي في سير العمل وجودته.
وحضر الاجتماع مساعد مدير عام الفرع الشيخ ماجد بن سليمان الحسين، ورئيس هيئة مدينة الرياض الشيخ عبدالله بن أحمد السلمان، وفضيلة مساعد رئيس هيئة مدينة الرياض المشرف على وحدة المناوبة الشيخ محمد بن زيد التميمي، ومديرو الإدارات المعنية بالفرع.

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