لحديثي التخرج.. “بترورابغ” تعلن فتح باب التسجيل في برنامج التوظيف

المناطق - الرياض

أعلنت شركة بترورابغ عن فتح باب التقديم في برنامج حديثي التخرج من الجامعات (UFGP) والذي يهدف إلى إعداد وتطوير حديثي التخرج من حملة البكالوريوس فأعلى لتحقيق المهارات المطلوبة لشغل وظائف شركة بترورابغ.

وجاءت الوظائف في المجالات التالية:

– التصنيع

– الهندسة

– البيئة والصحة

– مراقبة الجودة

– التسويق

– المالية والمحاسبة

– السلامة والحماية من الحريق

– الموارد البشرية

واشترطت على المتقدم:

– أن يكون حديث التخرج أو لا تزيد خبرته عن 3 سنوات.

– أن يكون من حملة البكالوريوس أو أعلى (إنتظام).

– ألا يقل المعدل عن (2.5 من 5) أو (3.5 من 5) أو ما يعادلها.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– ألا يزيد العمر عن (27) سنة لحملة البكالوريوس ولا يزيد عن (30) سنة لحملة الماجستير.

وأشار إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق هذا الرابط.

