تعرف على إمكانيات المركبة العسكرية “همفي”

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إن اسم المركبة HMMWV هو اختصار لعبارة high-mobility multipurpose wheeled vehicle وترجمتها هي”مركبة متعددة المهام ذات قدرة تنقل عالية على إطارات”، ويطلق عليها أيضا “Humvee” همفي.

تم تصميم وإنتاج المركبة همفي التكتيكية لتحل محل مركبات تكتيكية كان يستخدمها #الجيش_الأميركي في النطاق من 0.25 إلى 1.25 طن.

تقوم شركة “AM General LLC” بتصنيع همفي في مجمعها الصناعي في ميشاواكا بولاية إنديانا. وينتشر استخدام المركبات همفي بمختلف طرزها وتشكيلاتها في أكثر من 50 دولة ومؤسسة عسكرية حول العالم، وفقا لما نشره موقع “army-technology”.

ميزات همفي

تعتبر همفي مركبة تكتيكية خفيفة الوزن تعمل بمحرك بطاقة الديزل، وذات دفع رباعي مبنية على الهيكل M998 المشترك في جميع تشكيلاتها، ما يسمح لها بحمل أسلحة عسكرية سواء رشاشات أو قاذفات صواريخ مضادة للدبابات.

ويبلغ ارتفاع السيارة 183 سم وعرضها 213 سم وطولها 457 سم، تم تصنيع شاسيه همفي من الصلب مضاد للرصاص، كما تم تصنيع الأبواب من سبائك فولاذية عالية الجودة تقاوم الرصاص والقنابل، بينما تم تصنيع الجسم الخارجي من الألمنيوم مما يقلل من الوزن ويوفر مقاومة عالية ضد التآكل.

ويقدر إجمالي وزن المركبة من طراز همفي M998 بـ 3500 كغم ويمكن أن تصل سرعة المركبة القصوى 105 كم/ساعة مع حمولتها القصوى التي تبلغ 1135 كغم. توجد خيارات للجلوس بداخل المركبة في تكوينات مثل (1+1) أو (2+2). وتستخدم المركبات النظام الكهربائي 12فولت/24فولت وتحتوي على خزان وقود بسعة 95 لترا.

مهام متنوعة

أدت المتطلبات المتغيرة للجيوش في جميع أنحاء العالم إلى إحداث تغييرات في نماذج ومعدات همفي. تأتي همفي في 4 نماذج مختلفة، تحديدا هي مركبات الفئة A2 والمركبات ذات الموثوقية الممتدة والمركبات ذات السعة الممتدة والمركبات الدولية.

همفي A2

تم تجهيز همفي من الفئة A2 بمحرك ديزل سعة 6.5 لتر و8 صمامات بمعدل قدرة 160 حصانا وناقل حركة أوتوماتيكي رباعي السرعات.

يقدر الوزن الإجمالي لسيارات الفئة A2 واسعة الانتشار 4682 كغم ويمكن أن تحمل بحد أقصى 2000 كغم بسرعة قصوى تبلغ 115 كم/ساعة. وتشمل المزايا الإضافية الرئيسية عجلة وعمود قيادة محسّنة، ومقاعد خلفية جديدة، وسعة شحن متزايدة، ودواسة محسّنة للفرامل، ورافعة محسّنة بقدرة حوالي 4 أطنان. ويوجد كماليات بنظام CTIS، للتزويد المركزي للإطارات بالهواء، لضمان استمرار القدرة على التنقل والحركة. وتشمل المركبات تحت هذه الفئةM1097A2 وM1097A2 وM1123 وM1097A2 وM1025A2 وM1043A2/1045A2 و M997A2 و2M1035A

همفي ممتدة الموثوقية

في عام 2006، بدأت شركة AM General في تطوير نموذج همفي ممتدة الموثوقية Extended Reliability. واشتملت المدخلات الرئيسية الجديدة على محرك المروحة المُوجَّه، وحزمة تبريد جديدة، وغطاء لصندوق الحمولة، ونظام امتصاص الصدمات الجديد، وجلبات الذراع الجديدة، وإعادة المحور المعدني، ومكابح توقف المركبة الجديدة. ويوجد 3 طرز من همفي في هذه الفئة وهيM1151 وM1152 وM1165.

همفي ECV

تم تطوير المركبة ذات السعة الممتدة همفي ECV لنقل الحمولات العالية مع نفس مستويات الأداء. وتزن السيارة الأكثر شيوعا 2.5 طن وتبلغ حمولتها القصوى 2320 كغم. يتم تجهيز هذه المركبة بمحرك ديزل 6.5 لتر V8 تيربو.

المركبات الدولية

أما همفي من الطراز الدولي فهي مركبات تم إنتاجها، بالتعاون مع شركات أجنبية. وقد تعاونت AM General مع العديد من اللاعبين الدوليين في المجال، مثل شركة Mowag السويسرية وشركة Otokar التركية، التي صممت وصنعت مركبات استثنائية. ويوجد طرازان من المركبات همفي الدولية هما Eagle وCobra.

15 إصدارا متنوعا

كما تقدم همفي أكثر من 15 إصدارا في تشكيلة متنوعة تخدم مختلف الأغراض مثل ناقلات البضائع وناقلات الجنود وناقلات الأسلحة وسيارات الإسعاف وناقلات الملاجئ.

وتحتوي جميع التشكيلات المتغيرة على هيكل مشترك ومحرك وناقل حركة مع 44 قطعة غيار وإكسسوار قابلة للتبديل في مواضع مختلفة.

محرك همفي M998

وتنطلق همفي طراز M998 بمحرك قوي 6.2 لتر و8 صمامات بقدرة 150 حصانا، و3000 لفة/دقيقة.

القدرة على المناورة

تم تجهيز همفي بنظام تعليق مستقل أمامي وخلفي مزدوج، ونوابض لولبية، وامتصاص صدمات هيدروليكي مزدوج المفعول لضمان أعلى قدرة على التنقل فوق الطرق الوعرة.

وتستطيع المركبة همفي الحركة بسهولة على منحدر زلق بنسبة 40% وتسلق منحدرات بنسبة ميل 60% والسير عبر برك مياه بعمق 160 سم، مما يجعلها مركبة بارزة لقدرتها المتميزة على الطرق الوعرة.

كما تنقل مركبات همفي جوا، حيث تتحمل الإسقاط بواسطة مظلات على ارتفاعات منخفضة من طائرات النقل العسكرية من طراز C-130 Hercules أو النقل معلقة بواسطة المروحيات. وتتسع طائرات C-130 لعدد 3 مركبات همفي أما طائرات C-5A Galaxy فتتسع لعدد 15 مركبة همفي.

قصة تطوير همفي

بدأت قصة تصميم وتطوير المركبات همفي، في عام 1979 عندما أصدر الجيش الأميركي مسودة مواصفات لسيارة تكتيكية جديدة، وجاءت همفي كنموذج متطور يلبي الاحتياجات التي حددتها المسودة. ومنح الجيش الأميركي عقودًا لـ3 من المتنافسين، AM General LLC، وChrysler Defense وTeledyne Continental، من أجل تصميم وتطوير 11 نموذجا للمركبة همفي (6 حاملات سلاح و5 سيارات مساعدة). وأجريت الاختبارات على التلال الصخرية والرمال العميقة والمياه بعمق 1.5 متر، وحرارة الصحراء، والثلوج القطبية، لما يزيد على 965 ألف كم.

وفي عام 1981، منح الجيش الأميركي عقدا إلى شركة AM General ، لإنتاج نماذج إضافية للمركبة التكتيكية ولإجراء المزيد من الاختبارات. وتم إجراء اختبار التطوير والتشغيل في عام 1982، وفي عام 1983، وقع الجيش الأميركي عقدًا مع AM General لتصنيع 55000 مركبة همفي منها 39000 مركبة لفرق الجيش الأميركي، أما باقى المركبات فكان من نصيب الفيلق البحري الأميركي، والقوات الجوية الأميركية، والبحرية الأميركية.

وشاركت همفي في مهام قتالية في إطار عملية “القضية العادلة” التي جرت خلال الإجتياح الأميركى لبنما في العام 1989.

خطوات تحديث همفي

في عام 2008، أرسل الجيش الأميركي تشكيلة جديدة من همفي، إلى مركز التدريب الوطني. وكانت مركبات همفي مزودة بمجموعة أدوات مضادة للشظايا FK 5 ومجموعة أدوات حماية للمدفعي على ظهر المركبة. وتوفرالمجموعة FK 5 الحماية من شظايا الانفجارات، بواسطة العبوات المتفجرة المرتجلة وكذلك حماية ضد الأسلحة الصغيرة، في حين توفر مجموعة الحماية للمدفعي القدرة على متابعة ساحة المعركة بأمان تام من خلال الزجاج المدرع الشفاف.

ثم أزاحت AM General الستار عن مجموعة دروع مضادة للشظايا متطورة FRAG 7، في وقت لاحق من عام 2009، للمركبة همفي المدرعة طراز M1151.

طلبات توريد مركبات همفي

في عام 1983، تلقت شركة AM General عقد إنتاج مبدئي بقيمة 1.2 مليار دولار أميركي لإنتاج 2334 مركبة همفي كدفعة زيادة أولية من إجمالي الطلب البالغ 55000 مركبة. خلال عام 1984، بدأ إنتاج هذه المركبات وتم تسليمها لأول مرة في عام 1985. وبحلول عام 1991، تم إنتاج 72000 مركبة همفي، بما في ذلك المبيعات الدولية.

كما تم منح عقود متعددة السنوات إلى شركة AM General لإنتاج 33000 مركبة همفي أخرى.

وتم استلام طلبات أوامر شراء لـ20 ألف مركبة إضافية من أكثر من 40 دولة منذ عام 1991.

بلغ الإنتاج الإجمالي 190000 وحدة حتى العام 2008. وفي أغسطس 2010، وقعت الشركة عقدًا بقيمة 619 مليون دولار مع الجيش الأميركي لتقديم 2526 مركبة همفي لقوات الحرس الوطني والشرطة الأفغانية.

وقامت قيادة الدبابات والمركبات والتسلح بالجيش الأميركي بإبرام عقدين لعدد 153 مركبة همفي في مايو 2010.

وفي العام التالي، وقع الجيش الأميركي عقدا بقيمة 546 مليون دولار لـ 2845 مركبة همفي، بالإضافة إلى عقد لتحديث حوالي 60000 مركبة همفي قديمة لتصبح بنفس مواصفات المركبات الجديدة ذات مستويات الحماية العالية.