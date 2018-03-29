احدث الأخبار

هلال تبوك .. يعلن جاهزيته لمواجهة الأحداث الطارئة
أبرز المواد
 مدير جامعة تبوك يشكر القيادة الرشيدة بمناسبة صدور الموافقة بصرف مكافأة مالية للمبتعثين في جميع دول العالم
أبرز المواد
 تعرف على إمكانيات المركبة العسكرية “همفي”
أبرز المواد
 لحديثي التخرج.. “بترورابغ” تعلن فتح باب التسجيل في برنامج التوظيف
أبرز المواد
 مدير “هيئة الرياض” يعقد الاجتماع الشهري بمشرفي المناطق الميدانيين
منطقة الرياض
 د. خداوردي: المكرمة الملكية لفتة أبوية لسفراء الوطن وامتدادا لدعم مسيرة التعليم
أبرز المواد
 شاهد.. المفتي: جلوس المرأة مع أقارب زوجها أمر خطير يفتح الباب للشيطان
أبرز المواد
 مقتل قيادي حوثي كبير مع تقدم الجيش في تعز
أبرز المواد
 شاهد.. ردود أفعال “مضحكة” لأطفال مع مقلب محمد صلاح
أبرز المواد
 تخلص من وزنك الزائد بهذه الفاكهة
أبرز المواد
 تصاعد التوتر حول العالم.. روسيا تتحدى أمريكا بقوات على الحدود
أبرز المواد
 بالصور.. جموع غفيرة تؤدي صلاة الميت على المصري شهيد صاروخ الحوثي
أبرز المواد
فتح التدريب على وظائف تشغيل الخطوط الحديدية.. والراتب 6 آلاف ريال

فتح التدريب على وظائف تشغيل الخطوط الحديدية.. والراتب 6 آلاف ريال

أبرز المواد
أمر سامٍ لوزارة العمل بإبرام مذكرة تفاهم مع “مودة” الخيرية للحد من الطلاق وآثاره

أمر سامٍ لوزارة العمل بإبرام مذكرة تفاهم مع “مودة” الخيرية للحد من الطلاق وآثاره

أبرز المواد
عملية استباقية تطيح بمخطط خارجي يهدف لزعزعة الأمن وإثارة الفوضى بالمملكة

عملية استباقية تطيح بمخطط خارجي يهدف لزعزعة الأمن وإثارة الفوضى بالمملكة

أبرز المواد
في مفاجأت صادمة..“صالح و”الزوكا” جرى اعتقالهما من قبل الحوثيين وتم تصفيتهما بعد أسرهما

في مفاجأت صادمة..“صالح و”الزوكا” جرى اعتقالهما من قبل الحوثيين وتم تصفيتهما بعد أسرهما

أبرز المواد

هلال تبوك .. يعلن جاهزيته لمواجهة الأحداث الطارئة

هلال تبوك .. يعلن جاهزيته لمواجهة الأحداث الطارئة
http://almnatiq.net/?p=558551
المناطق_منى الريس
أوضح  المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقة تبوك نبيل العنزي أن هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك رفعت جاهزية الفرق الإسعافية للهيئة تحسباً لمواجهة أي طارئ لا سمح الله بناءً على التوقعات الصادرة من الرئاسه العامة والأرصاد حول نشاط الرياح السطحية المثيره للأتربه والغبار.
وتهيب هيئة الهلال الاحمر السعودي بالمنطقة  المواطنين والمقيمين بسرعة الأتصال بالرقم ( ٩٩٧ ) عند حدوث اي طاريء لا قدر الله خاصةً اللذين يعانون من الأمراض التنفسية كالربوا ، والبقاء في المنازل وعدم التعرض للغبار والأتربة حفاظاً على سلامتهم .
وأضاف العنزي أن هيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقة تبوك على الإستعداد التام لغرف العمليات بالمنطقة لأستقبال أي بلاغ على الرقم ( ٩٩٧ )  وجاهزية الفرق الإسعافيه وفرق الإستجابة المتقدمة والقيادات الميدانية لتقديم الخدمات الطبية اللازمه في مثل هذه الظروف متمنياً السلامة للجميع،

روابط ذات صلة

مدير جامعة تبوك يشكر القيادة الرشيدة بمناسبة صدور الموافقة بصرف مكافأة مالية للمبتعثين في جميع دول العالم

مدير جامعة تبوك يشكر القيادة الرشيدة بمناسبة صدور الموافقة بصرف مكافأة مالية للمبتعثين في جميع دول العالم
تعرف على إمكانيات المركبة العسكرية “همفي”

تعرف على إمكانيات المركبة العسكرية “همفي”
لحديثي التخرج.. “بترورابغ” تعلن فتح باب التسجيل في برنامج التوظيف

لحديثي التخرج.. “بترورابغ” تعلن فتح باب التسجيل في برنامج التوظيف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*