هلال تبوك .. يعلن جاهزيته لمواجهة الأحداث الطارئة

المناطق_منى الريس

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقة تبوك نبيل العنزي أن هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك رفعت جاهزية الفرق الإسعافية للهيئة تحسباً لمواجهة أي طارئ لا سمح الله بناءً على التوقعات الصادرة من الرئاسه العامة والأرصاد حول نشاط الرياح السطحية المثيره للأتربه والغبار.

وتهيب هيئة الهلال الاحمر السعودي بالمنطقة المواطنين والمقيمين بسرعة الأتصال بالرقم ( ٩٩٧ ) عند حدوث اي طاريء لا قدر الله خاصةً اللذين يعانون من الأمراض التنفسية كالربوا ، والبقاء في المنازل وعدم التعرض للغبار والأتربة حفاظاً على سلامتهم .

وأضاف العنزي أن هيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقة تبوك على الإستعداد التام لغرف العمليات بالمنطقة لأستقبال أي بلاغ على الرقم ( ٩٩٧ ) وجاهزية الفرق الإسعافيه وفرق الإستجابة المتقدمة والقيادات الميدانية لتقديم الخدمات الطبية اللازمه في مثل هذه الظروف متمنياً السلامة للجميع،