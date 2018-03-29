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تفاصيل الوظائف الشاغرة بجامعة المجمعة

تفاصيل الوظائف الشاغرة بجامعة المجمعة
http://almnatiq.net/?p=558568
المناطق_الرياض

أعلنت جامعة المجمعة عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة في تخصصات القرآن وعلومه , العقيدة الاسلامية , الحديث ,الفقه واصوله على درجة ( أستاذ مساعد , استاذ مشارك , استاذ ) في عدد من الكليات التابعة للجامعة.

مع التأكيد بأن الجامعة لها كامل الحق في توزيع التعيين في كليات الجامعة المختلفة حسب الاحتياج.

وقالت أن من ضمن شروط التقديم أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويشترط امتداد التخصص بين البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

وأن لا يقل المعدل عن تقدير جيد جدا في مرحلة البكالوريوس والماجستير واستيفاء أي متطلبات أخرى يراها القسم أو الكلية التابعة لها الوظيفة.

وقالت: أن وظيفة استاذ مشارك وأستاذ يجب أن يكون حاصل على الرتبة من جامعة سعودية أو إحدى الجامعات الموصى بها من وزارة التعليم.

ولأي استفسار يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني لعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس و الموظفين:

dfpa@mu.edu.sa 

مع العلم ان فترة التقديم تبدأ من 1439/07/11هـ وتنتهي بتاريخ 1439/07/18هـ.

ولمزيد من المعلومات حول الوظائف عبر الرابط التالي:
https://jobs.mu.edu.sa/posts/5

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