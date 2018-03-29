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تطبيق سعودي جديد يحمي المكفوفين من التزوير

تطبيق سعودي جديد يحمي المكفوفين من التزوير
http://almnatiq.net/?p=558572
المناطق_الرياض

فاز أمس تطبيق عيون للمشرف التربوي غيثان الزهراني أحد منسوبي تعليم الطائف بالمركز الثالث في جوائز الابتكار في التطبيقات الالكترونية للأفراد في جوائز ىملتقى مكة الثقافي في دورته الثانية ويعد الأول من نوعه في مساعدة المكفوفين على التعامل مع العالم الرقمي.

ويهدف إلى محاولة التيسير على المكفوفين وتسهيل اندماجهم مع العالم الرقمي, إضافةً إلى مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة فئة المكفوفين وضعاف البصر، على التعرُّف على بعض ضروريات الحياة وحماية فئة المكفوفين من الوقوع ضحية لعمليات الكذب والتزوير بسبب استغلال فقدان حاسة البصر.

كما أنه يهدف التطبيق كذلك إلى مساعدة الكفيف على ممارسة حياته اليومية بيسر دون مساعدة الآخرين.
وقدم الزهراني شكره لمدير عام التعليم بالطائف ولمساعده للشؤون التعليمية.

ولمدير ادارة النشاط الطلابي على تعاونهم وتسهيل كافة الصعوبات حتى يظهر المشروع بالشكل المطلوب
كما قدم شكره لمدير ادارة التربية الخاصة بالإدارة ولقائد مدرسة ابن عثيمين وحطين المتوسطة لتعاونهم و ايضا الاستاذ عمر العبادي وجميع ابنائي المكفوفين.

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