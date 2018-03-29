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إسرائيل لمستوطنيها “إلى السلاح” و100 قناص ضد يوم الأرض

إسرائيل لمستوطنيها “إلى السلاح” و100 قناص ضد يوم الأرض
An Israeli soldier watches as foreign activists and Palestinian protesters avoid a tear gas fired by the Israeli army during a protest over tension in Jerusalem, near the West Bank village of Hizma, south-east of Ramallah November 14, 2014. Israel and the Palestinians have pledged to take concrete steps to calm tensions around Jerusalem's holiest site, U.S. Secretary of State John Kerry said on Thursday after talks in the Jordanian capital. Violence has flared in recent weeks over the compound, revered by Muslims as Noble Sanctuary, where al-Aqsa mosque stands, and by Jews as the Temple Mount, where their biblical temples once stood. REUTERS/Ammar Awad (WEST BANK - Tags: POLITICS CIVIL UNREST MILITARY TPX IMAGES OF THE DAY)
http://almnatiq.net/?p=558575
المناطق_وكالات

طالب الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، سكان المستوطنات المتواجدة عند حدود غزة أو ما “غلاف غزة” بحمل السلاح ابتداء من يوم الجمعة، لمواجهة أي احتمالات في #مسيرات_العودة التي ينظمها الفلسطينيون. وحث جيش الاحتلال كافة سكان المستوطنات القريبة من قطاع غزة على حمل السلاح تحسبا لدخول الفلسطينيين من القطاع في يوم الأرض.

إلى ذلك، نشرت القوات الإسرائيلية تعزيزات عسكرية على حدود غزة، وصرح رئيس الأركان الإسرائيلي غادي إيزينكوت، بأن الجنود سيطلقون النار إذا اقترب الفلسطينيون من الحدود وشكلوا خطرا.

وأضاف إيزينكوت في تصريح لصحيفة “يديعوت احرونوت”: “نشرنا 100 قناص تم اختيارهم من جميع وحدات الجيش وبشكل رئيسي من الوحدات الخاصة لديهم تصريح بفتح النار أمام الخطر المميت”، مشيرا إلى أنه لن يسمح للكتل البشرية بتدمير السياج أو الاقتراب من القرى والبلدات الحدودية المتاخمة لقطاع غزة.

ويستعد الفلسطينيون، الجمعة، في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، والفلسطينيون العرب في#إسرائيل لإحياء ذكرى احتجاجات #يوم_الأرض في الثلاثين من مارس والذي قتل فيه في 1976 ستة فلسطينيين داخل إسرائيل أثناء احتجاجات على محاولة السلطات الإسرائيلية مصادرة أراضيهم.

وبمناسبة يوم الأرض، تنظم الهيئة الوطنية للاجئين في القطاع، الجمعة، #مسيرة_العودة الكبرى في غزة، حيث ستقام مئات الخيام في خمسة مراكز على بعد مئات الأمتار من الحدود بين القطاع واسرائيل.

وستقيم عائلات لاجئين في هذه الخيام ستة أسابيع، وفق الهيئة التي تضم الفصائل وفعاليات شعبية وأهلية.

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