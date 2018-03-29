نيمار لناديه: تعاقدوا مع «زيدان» أو سأغادر

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يبدو أن مهمة فريق باريس سان جيرمان في التعاقد مع مدرب جديد لن تكون مفروشة بالورود، إذ أشارت تقارير صحافية تؤكد اشتراط نجم الفريق نيمار تولي المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مهمة تدريب فريق العاصمة الفرنسية من أجل البقاء في الفريق.

ومع توديع نادي باريس سان جيرمان دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على يد العملاق الإسباني ريال مدريد، أوضحت العديد من التقارير الصحافية أن إدارة نادي العاصمة الفرنسية، ستقيل المدرب الإسباني أوناي إيمري من مهمة تدريب الفريق.

وظهرت العديد من الأسماء المرشحة لقيادة فريق باريس سان جيرمان، الذي يعج بالكثير من النجوم العالميين، ويبدو أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، صاحب أعلى صفقة في تاريخ كرة القدم (222 مليون يورو)، سيحدد هوية مدرب الفريق في الموسم المقبل.

وفي هذا الصدد، ذكرت موقع سبورت الفرنسي أن نيمار يشترط تولي الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان مهمة تدريب باريس سان جيرمان، من أجل البقاء داخل أسوار الفريق الفرنسي في الموسم المقبل.

وأضاف الموقع الفرنسي أن النجم البرازيلي يتمنى العمل تحت قيادة مدرب ريال مدريد الحالي، زيدان.

وأشار الموقع، بناء على معلومات استقاها من البرنامج الإسباني الشهير”El Chiringuito” أن “نيمار، يريد من رئيس الفريق الباريسي التعاقد مع زيدان، الذي حقق ثمانية ألقاب مع النادي ‘الملكي’ في وقت وجيز، وأضاف أن النجم البرازيلي يرى أن زيدان قادر على قيادة فريق العاصمة الفرنسية للتألق على الصعيد الأوروبي.

ومن جهة أخرى، يُصارع مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان من أجل الفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي وإنقاذ موسم “الميرنغي” الكروي، إذ ودع الفريق كأس ملك إسبانيا، وتبدو مهمته شبه مستحيلة في الحفاظ على لقب الدوري الإسباني، في ظل تألق نادي برشلونة اللافت هذا الموسم.

يُشار إلى أن نيمار (26 عاماً) يغيب عن الملاعب منذ مدة بسبب الإصابة، ويُتوقع عودته إلى المستطيل الأخضر قبل انطلاق بطولة كأس العالم في روسيا.