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مدير تعليم تبوك يفتتح معرض الأمن والسلامة

مدير تعليم تبوك يفتتح معرض الأمن والسلامة
http://almnatiq.net/?p=558587
المناطق_منى الريس
افتتح المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري معرض الأمن والسلامة المدرسية الدائم في المدرسة المتوسطة الثامنة بتبوك .
وتجول مدير التعليم والحضور في أركان المعرض الذي عُرضت فيه أنشطة المدارس في التوعية الأمنية للطالبات ووقف على أركان المعرض المتنوعة لشرح أخطار الحريق والكهرباء وكيفية استخدام الطفايات بأنواعها المختلفة والطرق الصحيحة للإسعافات الأولية وشاهد مجسمات للحافلات المدرسية وطريقة الركوب الآمن.
وثمن مدير التعليم جهود مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية بتعليم تبوك خالد الفقير ومساعدة الإدارة فاطمة البلوي ومشرفة ومشرفات الإدارة وجميع منسقي ومنسقات الأمن والسلامة في مدارس المنطقة .
فيما أوضح مدير إدارة الأمن والسلامة بتعليم تبوك أن المعرض يهدف إلى سلامة الأرواح والمنشآت التعليمية والسعي لتكون المدارس بيئة آمنة وجاذبة وترسيخ مفهوم السلامة
كعلم وثقافة .

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