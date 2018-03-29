إدارة تعليم الليث تحقق ” المركز الثاني ” في جوائز الإبداع على مستوى منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها

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حققت مبادرة (معالم الليث) والتي شاركت بها إدارة التعليم بمحافظة الليث في جوائز الإبداع على مستوى محافظات المنطقة بعد تأهلها لتمثيل محافظة الليث ، ( المركز الثاني ) على مستوى منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها لعام ١٤٣٩هـ ، وذلك في إطار تفعيل مسابقات ملتقى مكة الثقافي بإمارة منطقة مكة المكرمة، تحت شعار ( كيف نكون قدوة؟ ) .

وكان صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، قد أعلن اليوم عن أسماء الجهات والأفراد الفائزين بحضور عدد كبير من المسؤولين ومحافظي المحافظات ومدراء الإدارات الحكومية والمثقفين والإعلاميين.

بدوره أعرب مدير التعليم بمحافظة الليث الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي، عن بالغ فخره واعتزازه وسروره بالفوز بالجائزة ، مقدما شكره وتقديره لكافة المشاركين في المبادرة من رؤساء الأقسام والمشرفين التربويين و قادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات.

والذين كان لبذلهم وجهدهم وحرصهم بالغ الأثر في تحقيق هذا الإنجاز .

‏وقال ” البركاتي ” إن الإنجازات التي حققتها إمارة منطقة مكة المكرمة ضمن خطتها الاستراتيجية كثيرة وكبيرة لكن تبنيها للمبادرات الإبداعية التي تسعي إلى تجويد العمل وبناء القيم وصناعة القدوات، و فتح قنوات الحوار واستثمار العقول والأفكار من كل فئات وشرائح المجتمع ، وبناء منظومة تشاركية تتجه لتحقيق رؤية واحدة ، هو الإنجاز الحضاري والتنموي الأعظم الذي تحقق لمنطقة مكة المكرمة بقيادة أميرها المبدع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل .

من جانب آخر أوضح ( البركاتي ) بأن مبادرة ( معالم الليث) تهدف إلى : تعزيز الانتماء والولاء الوطني من خلال استشعار أهمية المكتسبات الوطنية ، والمحافظة على المقومات السياحية ومظاهر الحضارة والأماكن التاريخية في محافظة الليث ، و إبراز معالم المحافظة الأثرية والتاريخية والسياحية والعلاجية والحضارية للمساهمة في رفع الوعي لدى المواطنين ليكونوا قدوات لمدينتهم للمحافظة على معالمها وإظهارها للزوار والسياح وللعالم بأسره بصورة تجعل من الليث محط أنظارهم واهتماماتهم ، وزيادة الوعي والإدراك لدى المواطنين بأهمية المواقع الأثرية والسياحية للمحافظة ، و التعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتعزيز قيم المحافظة على الممتلكات العامة وحمايتها من الاندثار ، ودعم التنمية السياحية على مستوى المحافظة ، وإظهار الفرص الاستثمارية (الاقتصادية) والمنسجمة مع الرؤية الوطنية 2030 ، ومنتدى استثمر في منطقة مكة المكرمة والذي يرعاه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة .

وأكد ( البركاتي ) بأن محافظة الليث تزخر بالعديد من المعالم الأثرية والتاريخية و السياحية والحضارية ، ومن أبرزها : الجزر والواجهات البحرية ، ومدينة السرين الأثرية ، والعين الحارة، ومسجد ميقات يلملم ، وقرية السعدية ، لذلك رأينا اختيار المجتمع المدرسي ليكون بيئة حاضنة لهذه المبادرة لعدة اعتبارات وأهمها : أنه أكثر المجتمعات انضباطية وقدرة على التفاعل والتقبل والتقويم وقابلية للتبني، مع وجود البيئة التربوية والتي من أهم أهدافها نقل المعرفة وتعزيزها وتوجيه السلوك لدي المتعلم ، بالإضافة إلى تداخل المجتمع التعليمي و تأثيره في بقية شرائح المجتمع ومؤسساته المختلفة.

وأضاف :- سبق تنفيذ المبادرة العديد من اللقاءات والاجتماعات والورش لوضع الإطار العام للمبادرة وبناء الخطة التشغيلية لتنفيذها ، ثم تم البدء في مرحلة التنفيذ من خلال حزمة من البرامج والأنشطة ومن أبرزها : الرحلات والزيارات الطلابية ومسابقات التصوير الفوتوغرافي والرسم التشكيلي ، والبرامج التطوعية ، بما يحقق تربية تسهم في تعزيز ثقافة المحافظة على المعالم وتنمية الجوانب السياحية ، بالإضافة إلى إصدار دليل سياحي ، يتضمن التعريف بأبرز معالم المحافظة باللغتين العربية والإنجليزية ، كما تم إنتاج فيلم للتعريف بالمعالم السياحية في الليث، وحظيت المبادرة بمشاركة متميزة وواسعة من قبل الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات في مختلف المراحل الدراسية وبكافة مدارس المحافظة .