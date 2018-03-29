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وزير الخدمة المدنية يفتتح اجتماع الطاولة المستديرة “قيادة التحول” … الأحد القادم

وزير الخدمة المدنية يفتتح اجتماع الطاولة المستديرة “قيادة التحول” … الأحد القادم
http://almnatiq.net/?p=558628
المناطق - واس

يفتتح معالي وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة الأستاذ سليمان الحمدان يوم الأحد القادم ، اجتماع الطاولة المستديرة الذي ينظمه المعهد بعنوان “قيادة التحول”.
وأوضح مدير عام مركز اعداد وتطوير القيادات الإدارية الدكتور صلاح بن جهيم السليمي أن الاجتماع يركز على مناقشة أحدث مفاهيم ونظريات القيادة وعلى كيفية أحداث التغيير الاستراتيجي وأساسيات التحول، وهذا ما يتناسب مع برنامج التحول الوطني، مؤكداً أن معهد الإدارة العامة ومن خلال مركز إعداد وتطوير القيادات الإدارية قد قام باختيار الدكتور جون ماكسويل الذي يعد من أشهر خبراء القيادة في العالم ليكون متحدثاً خلال اللقاء، وجاء اختياره ليواكب متطلبات المرحلة ويتوافق مع مستوى المشاركين من أصحاب المعالي نواب ومساعدي الوزراء، ورؤساء، ومحافظي الهيئات والمؤسسات الحكومية، وكذلك أصحاب السعادة وكلاء الوزارات.
وثمن الدكتور السليمي الدعم الكبير الذي يتلقاه المركز من كل من معالي وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة الأستاذ سليمان الحمدان، وكذلك معالي مدير عام المعهد الدكتور مشبب القحطاني.
وأوضح السليمي بأن القيادة التحويلية تعـد نموذجاً يناسب القادة الذين يعملون في ظروف تحولية، حيث يساعدهم على إلهام الآخرين لإنجاز المهام الصعبة وعلى إيجاد رؤية مستقبلية واضحة للمنظمة وهذا ما تتطلبه المرحلة الحالية، دعياً الجهات الحكومية الى الاستفادة من البرامج والأنشطة المختلفة التي تسهم في تطوير القدرات القيادية التي تحتاجها القيادات الإدارية في المملكة وفقاً لمتطلبات برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.
يذكر أن الاجتماع يتطرق للمستويات الخمسة للقيادة، إضافة إلى عرض بعض الأمثلة والنماذج الناجحة لمشاريع تحول عالمية.

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