وزير الخارجية الفرنسي : إيران تزود الميليشيا الحوثية في اليمن بالأسلحة

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أكد وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان ، اليوم ، أن إيران تزود الميليشيا الحوثية الانقلابية في اليمن بالأسلحة.

وأوضح لودريان في تصريح لإذاعة “ار تي ال” أن هناك مشكلة في اليمن وهي أن العملية السياسية لم تبدأ وأن المملكة العربية السعودية تتعرض باستمرار لهجمات تنفذها الميليشيات الحوثية الانقلابية الذين يحصلون على أسلحة من إيران.