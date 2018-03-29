أسعار النفط ترتفع مع توقع تمديد اتفاق خفض المعروض

المناطق - واس

صعدت أسعار النفط اليوم في ظل توقعات بأن تقوم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون مستقلون بتمديد اتفاق خفض الإنتاج لبقية العام وربما خلال 2019 أيضا.

وبحلول الساعة 29ر07 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا بما يعادل 0.4% عن آخر تسوية إلى 64.63 دولار للبرميل.

وزادت العقود الاجلة لخام برنت 23 سنتا أو 0.3% إلى 69.76 دولار للبرميل.